Diego Maradona:"A mi Sampaoli me falseó"

El ex DT de la Selección Argentina criticó con dureza al actual entrenador a Jorge Sampaoli a esto comentó:"Jorge Sampaoli no sabe nada de fútbol, a mi me falseó. Me llamó y me dijo que me iba a hacer un homenaje en Sevilla que me quería conocer y cuando asumió en la Selección no me llamó más, estoy muy enojado con Sampaoli", se lo notó molesto cuando fue consultado sobre el ex DT del Sevilla. Le apuntó duro a Juan Sebastián Verón próximo director de la Selecciones Juveniles de AFA, cuando le consulto sobre esto dijo:"Verón que se encargue de hacer la lista de Inglaterra".

El ex adiestrador del elenco Nacional (2008-2010) siguió hablando sobre el presente de AFA y sobre el actual presidente Claudio Tapia a esto murmuró:"Hay que saber bien cuando uno se contrata.Ojalá sea mentira eso del contrato por cinco años, voy a tener una charla con Claudio sobre eso. Lleva ochos entrenadores en la Selección que gana con respecto a lo que ganaba Bauza", lo salió a defender a Edgardo Bauza luego de su paso en falso. Ante la comparación de Lionel Messi junto a Cristiano Ronaldo a esto opinó: "A mi me gusta mucho más Messi pero tampoco digamos que lo pasa por arriba a Ronaldo, hace tiempo no veo jugar mal a Messi es por los marketing que hay de los medios".

Para finalizar la conferencia para Estudio Fútbol lanzó una nueva critica ahora le llegó el turno a Dani Alves quien lo comparó con Messi a esto puntualizó: "Dani Alves es un boludo. Mi hija Dalmar hizo una carta correcta para responderle, pero yo soy más cortante"