El Chori no tendrá su revancha en River

Afortunadamente, el Club Atlético River Plate tuvo demasiados ídolos futbolísticos que hicieron felices a los hinchas, tanto en los buenos momentos como en los malos. Uno de ellos es Alejandro Domínguez, quién es muy querido por el hincha del Millonario porque junto a Fernando Cavenaghi fue uno de los jugadores que regresó a la institución, en el año 2011, para ser parte del equipo en el Nacional B (segunda división del fútbol argentino) y con un contrato mínimo en lo económico.

Muchos aficionados de la Banda esperaban su regreso, pero en el día de hoy el Chori dejó en claro que no volverá al club, al menos por este semestre. Una pena si se tiene en cuenta las buenas cosas que hizo por River.

El futbolista contó el porque de esta situación: "Consideraba que era el momento de volver, porque tengo muchas ganas, físicamente me siento muy bien, y los dirigentes me apoyaron. Pero también hay un entrenador que toma decisiones y está en todo su derecho", contó el futbolista de 36 años de edad, a la cadena televisiva ESPN. De todos modos que la relación que tiene con el Muñeco Gallardo no es mala: "Con el tengo una relación normal y nos cruzamos en el partido despedida de Fernando (Cavenaghi). Si bien el no me dijo que no, considero que si dos de las tres partes están de acuerdo y la tercera no da señales es porque no hay interés. Entiendo a Gallardo, y River está por sobre cualquier nombre", aseguró. También aclaró que no es un reclamo, sino que quería explicarle a los hinchas del Millonario porque no vuelve al club en este mercado de pases.

Realmente es una pena que no pueda volver un jugador que vino a poner el pecho en el peor momento de la historia de la Banda. Si bien tiene una edad longeva para el fútbol, el aseguró sentirse bien físicamente, y de hecho hace poco tiempo fue una de las figuras del Olympiacos de Grecia, equipo que suele jugar competiciones internacionales de UEFA y que es el vigente campeón del fútbol griego. De hecho hace poco tiempo supo hacerle goles a equipos como el Manchester United de Inglaterra y Milan de Italia, por mencionar algunos. Más allá que en la última temporada fue perseguido por algunas lesiones, el Chori por lo menos podría haber sido un buen recambio desde el banco de suplentes, ya que es un futbolista que tiene buena pegada, buen pase y puede desempeñarse tanto de delantero como de mediapunta o de enganche. Aunque en el equipo titular de River está bastante afianzado en la ofensiva, el Chori hubiese sido útil.

Marcelo Gallardo es un gran director técnico, muy trabajador, responsable, disciplinado, además de que es un excelente líder que sabe llevar por buenas riendas a un grupo de trabajo, más allá de los cambios de nombres en los cuatro años que lleva como entrenador del club. Todo eso, sumado a los logros que obtuvo en esta función (cinco copas internacionales y una nacional), lo hacen uno de los tres mejores técnicos de la historia del club, por lo que tiene el suficiente respaldo del mundo River en las decisiones que toma. Sin embargo, no hubiese estado mal que en un gesto de agradecimiento le permitiera volver al Chori Domínguez, y darle la chance de que retire en la institución, ya que también en su momento le permitió volver a otros ídolos Riverplatenses como Pablo Aimar, Javier Saviola y Luis González, más allá que estos no se encontraban en su mejor forma futbolística y no tuvieron un regreso felíz al club, en 2015.

Al Millonario le quedan dos cupos para reforzarse de cara al segundo semestre de este año, el cuál es probable que uno de ellos sea ocupado por el lateral izquierdo, Leonel Vangioni, quién no va a ser tenido en cuenta por el Milan de Italia y expresó sus ganas de volver al club de la forma que sea, y el otro lo puede ocupar el volante ofensivo uruguayo, Nicolás De La Cruz, por quién los dirigentes de River ya hicieron sondeos. Ambos futbolistas son prioridad para Gallardo. Una pena que el Chori no lo haya sido, porque junto a Cavenaghi dejaron una enseñanza muy grande, no sólo en el fútbol sino también en la vida: la de elegir el amor por el club que los hizo crecer como jugadores y personas, por sobre cualquier cantidad de dinero, además de que desmostraron que son agradecidos.

Algunos golazos del Chori Domínguez en River: