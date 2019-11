Bologna se mostró sólido en el arco

En la tarde/noche de ayer, River Plate cortó una racha negativa ante Unión de Santa Fe, ya que lo superó por 2-0, en el Estadio Monumental. Uno de los valuartes de ese triunfo fue el arquero del Millonario, Enrique Bologna, quién cumplió con una gran actuación defendiendo los tres palos de la portería.

El ex-arquero de Banfield, Gimnasia de La Plata y Peñarol de Uruguay (entre otros), mantuvo la valla invicta gracias a que le sacó dos pelotas de gol a los futbolistas del Tatengue, Franco Soldano y Mauro Pitton, y mostró seguridad en el arco. No sólo tuvo un buen desempeño ayer, sino que también tuvo buenas intervenciones en el clásico de la fecha pasada de la Superliga Argentina ante Independiente.

Atajadas de Bologna ante Unión:

El Beto Bologna, de 35 años de edad, tuvo la posibilidad de atajar en el cotejo de ayer ante el Tatengue porque su compañero, Germán Lux, fue expulsado en el partido anterior de la Superliga Argentina ante Independiente. Eso provocó que el Poroto quede inhabilitado para jugar en el choque de ayer y Bologna lo reemplazó con creces.

A raíz de su buena jornada, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, lo respaldó como titular para el partido del próximo domingo ante Newell's Old Boys. Pero el Muñeco advirtió que en cuanto Lux cumpla con la suspensión volverá a ser el arquero titular de la Banda.

La actuación del Beto Bologna fue importante y el mismo lo expresó en declaraciones a la transmisión oficial del cotejo ante Unión, TNT Sports: "Me siento totalmente capacitado para ser el arquero de River, si no, no estaría acá. Me pone muy contento el apoyo de Gallardo, porque trabajo día a día para esto que me pasa hoy. Es una cancha muy grande y con mucha historia, me pone muy feliz jugar acá. Pero más feliz me pone por el grupo, porque se le ganó a un equipo que sabe a lo que juega y complica. Sacamos adelante un partido muy difícil", y agregó: "Siempre me imaginaba este partido, porque yo pienso en el día a día. Ahora quiero responder a la confianza que me están dando. La lesión fue muy brava, se dudaba de cómo iba a volver, menos los médicos y yo: hasta me recuperé más rápido de lo pensado. Pero más allá de quién esté peleando el puesto, siempre trabajo imaginándome lo que pasó hoy".