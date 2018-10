Paolo Goltz: "Nosotros tenemos que ganar siempre"

La reanudación de la Superliga está a la vuelta de la esquina y Boca Juniors ya tiene entre ceja y ceja a Colón de Santa Fe. El Xeneize tendrá su primer partido oficial luego de un verano con malos resultados y hechos extrafutbolísticos. Luego de la práctica matutina, Paolo Goltz habló en conferencia de prensa y se refirió a estos sucesos.

“No se dieron los resultados que pretendíamos pero hicimos una pretemporada muy buena y muy fuerte, y consideramos que el equipo está muy bien para el sábado. Queríamos ganar los amistosos pero sabemos que son de formación para llegar de la mejor manera a los partidos por los puntos", manifestó el defensor xeneize.

Luego, el ex América de México agregó: "Este Boca está en formación, tenemos que encontrar lo más rápido posible la mejor versión para seguir en la punta del campeonato. Los resultados siempre te dejan preocupado más cuando perdés. Nosotros tenemos que ganar siempre y consideramos que tenemos un muy buen plantel para conseguir los tres puntos el sábado".

Otro de los temas sobre los cuales habló con la prensa fue sobre su situación personal: "Me siento muy bien ahora. Cuando me fui a México de Lanús estaba muy bien física y futbolísticamente, pero es distinto porque es otro país y otro fútbol. El primer semestre acá me costó un poco más, también llegaba de una lesión pero ahora hice muchos partidos y una pretemporada".

El esquema que pondrá en cancha ante el Sabalero es un dilema en Boca y ante la consulta, el zaguero opinó: "Guillermo definirá el esquema. Considero que veníamos muy bien con la formación del torneo pasado pero depende de los nombres que quiere poner él, decidirá como formarlo".

Por último, el defensor dio su punto de vista sobre los amistosos de verano haciendo hincapié en los jugadores que llegaron en este último mercado de pases: "Esta clase de partidos ayuda a ir encontrando lo que queremos, a ir conociéndonos porque hay muchos nuevos. Son gente que llegó para sumar y los tenemos que acoplar rápido al grupo para que puedan demostrar todo su potencial".