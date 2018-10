Pronóstico reservado

A horas del re-debut en la Superliga frente a Huracán a partir de las 19.15 el domingo y por eso la cabeza de Marcelo Gallardo está puesta en el primer partido oficial de este 2018. Franco Armani, Lucas Pratto y Juan Fernando Quinteros los tres refuerzos no serán de la partido ante el Globo y el motivo es no arriesgarlo para cuidar el físico de cara al gran objetivo para el corriente año nada menos el desafío de la Copa Libertadores, por eso las incorporaciones no estarán de arranque el día domingo y en el re-estreno del torneo doméstico.

En la práctica del viernes transcurría tranquilamente, pero uno de los jugadores sin demasiada participación en este último tiempo, debido a distintas lesiones y una nueva molestia lo dejará afuera por tiempo indefinido. Marcelo Larrondo, el delantero del Millonario volvió a lesionarse otra vez y ahora le tocó sufrir un edema por stress óseo en la rodilla izquierda, por el momento no se sabe cuanto tiempo estará fuera de las canchas y es una maldición para el ex punta de Tigre.

Larrondo no tiene demasiado rodaje en el último tiempo por distintas heridas, el mendocino anteriormente había sufrido:

- En la etapa de Rosario Central soportó la rotura del menisco externo, que lo obigó a pasar por el quirófano y luego derivó en un edema óseo que retrasó aún más su recuperación.

- En diciembre del 2016 le volvieron a molestar los meniscos y paso por el quirófano.

- En marzo del 2017 se desgarró el aductor derecho y en abril de ese mismo año se volvió a resentir

- En mayo de 2017 previa al compromiso frente a Gimnasia una Sobrecarga en el aductor izquierdo lo alejo del terreno de juego.

- Y en julio 2017 un esguince en la rodilla izquierda lo marginó y tuvo que ser intervenido en tres ocasiones.

¿QUÉ PASARÁ?. Larrondo está analizando dejar la actividad profesional y ya pasó varias veces por el quirofano.

El último encuentro oficial del mendocino con La Banda fue en la ida por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Guaraní en Paraguay, en aquella ocasión convirtió el segundo gol del elenco de Núñez de cabeza y había reemplazado a Ignacio Scocco.

Por el momento el pronóstico es reservado y puede definirse su futuro en las próximas horas.