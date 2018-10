La primera batalla del año

Tras la pretemporada realizada en la Villa Olímpica y algunos amistosos de preparación, Vélez Sarsfield disputará su primer partido del año de manera oficial. A partir de las 17:00 se enfrentará a Defensa y Justicia en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello y contará con el arbitraje de Patricio Loustau.

Si bien, el Fortín se encuentra en la 19º ubicación de la tabla de posiciones, el objetivo fundamental para el club es la lucha por la permanencia en la máxima categoría. Con algunos resultados que se dieron, está 23º en la tabla de los promedios con un coeficiente de 1.181 y lo separan ocho puntos de Olimpo –último equipo que integra dicha zona-.

Para revertir esta situación, Sergio Rapisarda –flamante presidente de la institución- apostó por Gabriel Heinze para enderezar este rumbo. Luego de la confirmación del Gringo, el club salió en búsqueda de varios refuerzos y fichó a ocho jugadores: Agustín Bouzat, Guido Mainero, Marco Torsiglieri, Jesús Méndez, Luis Abram, Joaquín Laso, Rodrigo Salinas y el regreso de Mauro Zárate como uno de los grandes fichajes en este mercado.

Para el encuentro ante el Halcón de Varela, Heinze no confirmó el once inicial y no dio muchas pistas en la última conferencia de prensa. Otro de los temas que involucran al encuentro en sí, indican que el club esperará hasta las últimas horas los transfers por Zárate y Mainero. De esta manera, el equipo que enfrentaría a los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda es: César Rigamonti; Hernán De La Fuente, Fabián Cubero, Marco Torsiglieri, Luis Abram; Santiago Cáseres, Jesús Méndez, Lucas Robertone o Mauro Zárate; Agustín Bouzat, Luis Amarilla y Matías Vargas o Guido Mainero.