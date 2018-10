River busca dar Replay en la Superliga

Si bien el año 2017 terminó con River alzando nuevamente la Copa Argentina tras vencer a Atlético Tucumán, su actuación no fue igual en el torneo doméstico: tiene 15 puntos de 36 disputados, y tiene varios equipos encima suyo de la tabla a pesar de ubicarse a 7 unidades del último puesto que lo clasifica la Libertadores del año próximo.

Sin dudas, el último semestre el Millo se sintió golpeado por la ida de sus goleadores ya que tanto Sebastián Driussi y más tarde Lucas Alario llevaban sus goles a Europa. D'onofrio había gestionado, para muchos, el mejor mercado de pases de su gestión incorporando a jugadores como Germán Lux, Javier Pinola, Marcelo Saracchi, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Rafael Santos Borré e Ignacio Scocco. Sólo el volante y el ex-Newell's lograron cumplir las expectativas que habían generado.

En la Superliga, de los últimos seis partidos jugados, perdió cinco: Talleres (0-4), Boca (1-2), Independiente (0-1), Newell´s (1-3) y Gimnasia (1-2).

Marcelo Gallardo no pudo encontrar todavía el reemplazante de Marcelo Barovero: Llegaron a jugar los 3 arqueros en el mismo semestre, del cual se destacó Enrique Bologna con aceptables presentaciones en los últimos partidos del año. Con el agregado del nivel bajo de la defensa reflejado en lo que fue el peor semestre de Jonatan Maidana en el club y con Pinola que dejó mucho que desear desde su llegada al club, el equipo fue uno de los más goleados del certamen con 18 tantos recibidos.

Pero en este 2018, al menos de entrada, parece que la situación en el equipo puede cambiar: Llegó Franco Armani, el enfocado a cubrir el arco del Más Grande desde la partida de Trapito pero que al no tener las prácticas suficientes no comenzará siendo titular, Lucas Pratto para acompañar a Nacho en la delantera, Juan Fernando Quintero para reforzar el mediocampo y Bruno Zuculini para calmar las aguas cuando Leonardo Ponzio no esté presente. La competencia oficial empieza ante Huracán, el DT recupera soldados como Camilo Mayada y Lucas Martínez Quarta (sancionados por doping positivo), Luciano Lollo y Rodrigo Mora (lesionados) para dar batalla en el frente que mas le cuesta: torneo local. Sumó pocos puntos en la primera etapa y si quiere confirmar su presencia en las copas que les gusta ganar, primero deberá comenzar a sumar en el campeonato. Recursos hay, él técnico inspira confianza y ya sabe lo que es remontar en un torneo largo - casi le arrebata el campeonato a Boca - y sobre todo revertir malos momentos. Este domingo a la tarde en Parque Patricios, River buscará dar un replay en el reinicio de la Superliga.