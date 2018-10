“Estuvimos imprecisos”, afirmó Ignacio Fernández tras la derrota

Un nuevo tropiezo para el equipo de Marcelo Gallardo Luego del retraso por amenaza de bomba, River Plate cayó ante Huracán por 1 a 0 tras un polémico penal sancionado por Delfino de Gonzalo Montiel sobre Ricardo Noir, que Ignacio Pussetto se encargó de cambiar por gol venciendo a Germán Lux. El Millonario no jugó bien, especialmente sus volantes, incluyendo a Ignacio Fernández, quien habló luego del pitido final.

“Estuvimos imprecisos, no pudimos”, fueron las primeras palabras de Nacho tras la derrota resumiendo el encuentro. Tras la consulta sobre la decisión de Germán Delfino de sancionar el penal, el volante aclaró que “Por los que nos dijeron no fue penal. Pero bueno, ya está, no nos podemos quedar con eso”.

Ante la consulta sobre el funcionamiento del equipo, Nacho no tuvo reparos en dejar claro que el equipo no jugó bien. También agregó que “Por momentos tuvimos la pelota, pero no tuvimos profundidad así que hay que mejorar”. Y tras la victoria de Boca ayer, y la ventaja que tiene sobre River, Nacho lapidó la entrevista afirmando que “quedamos lejos”.