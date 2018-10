Tevez: "Cuando la gente cantó por mí, realmente me sentí vivo"

Boca Juniors comenzó este tramo de la Superliga con el pie derecho tras haber vencido a Colón de Santa Fe en la noche del sábado. En ese partido, Carlos Tevez hizo su primera aparición oficial luego de su paso por el fútbol chino y el jugador se mostró conforme en una entrevista que dio hoy en Radio La Red.

"Yo tenía todo claro porque la gente en la calle me sigue dando el mismo cariño de siempre, pero necesitaba que se saquen las dudas. Esperaba ansioso el canto de la gente y por suerte se dio. Cuando la gente cantó por mí, realmente me sentí vivo. Creo que jugué para 6 puntos pero estoy para dar mucho más. Estoy corriendo mucho y en ese plano me siento muy cómodo", analizó el Apache.

"Todavía no encontramos el Boca que todos queremos. Estamos pensando en encontrar el equipo"

Durante algunos partidos previos, la posición del ex Juventus era una incógnita en la zona ofensiva. Sobre ello, Carlitos comentó: "Estoy tratando de disfrutar estos momentos. La experiencia te permite descansar y estar tranquilo, estoy preparado para jugar y para hacerlo bien. No me molesta jugar de enganche o de nueve. Todos sabemos que más cerca del área puedo hacer más daño. Si tengo que bajar demasiado me desgasto, ahí sufro más, cerca del área hago la diferencia".

Además de su vuelta al fútbol argentino, el delantero mantiene vivas sus ilusiones por ir al Mundial de Rusia: "No es imposible. Estoy preparándome para ser mi mejor versión, fácil no se la voy a dejar a Sampaoli. Sería muy lindo poder jugar bien, romperla cuatro meses y que el técnico tenga dudas. Son objetivos que uno tiene y el técnico está haciendo muy bien su trabajo".

Por último, Tevez se refirió al encuentro por la Supercopa Argentina ante River Plate: "Es un objetivo grande. Es la primera copa que se puede dar en el año y ante el clásico rival, lo que es un golpe anímico muy grande. Es algo que te puede poner cuesta arriba o cuesta abajo el año. Es un partido totalmente diferente y todos lo queremos ganar".