Mora: "Demostré que cuando uno quiere algo, lo logra"

Hablar de Rodrigo Mora y Leonardo Ponzio es referiese a dos jugadores que hicieron historia con la camiseta de River Plate. Ambos fueron fundamentales para los grandes logros internacionales que obtuvo el Millonario en la era de Marcelo Gallardo como entrenador. En el mediodía de hoy brindaron una conferencia de prensa luego del entrenamiento matutino del equipo.

En esta el uruguayo Mora mostró una felicidad enorme por volver a jugar oficialmente ante Huracán, tras la grave lesión que tuvo en su cadera (infarto de fémur) que lo marginó ocho meses de la actividad y estuvo a punto de retirarlo: "Me siento bien, trabajando duro y estoy cada día mejor. Eso es muy importante porque me permite dar lo mejor de mí. Mi familia, los hinchas, compañeros y cuerpo técnico me apoyaron. Hoy puedo decir que volví al fútbol y demostré que cuando uno quiere y sueña algo, lo puede lograr", manifestó.

También comentó lo que sintió al ingresar al campo de juego y terminar el cotejo ante el Globo: "Cuando terminé el partido me sentía con sensaciones extrañas: por el resultado y por lo que estaba viviendo en lo personal. Me senté en el vestuario y me puso a pensar en todo lo que tuve que pasar y terminé contento”.

"Sería lindo poder volver al Monumental con ellos y con esta camiseta, que me hizo tan feliz. Esperé mucho tiempo para volver. Tuve una sensación extraña en el cuerpo. Me sirvió para darle valor a muchas cosas, no sólo en los futbolístico sino en la vida general”, aseguró Rodrigo.

Por su parte, Leonardo Ponzio analizó el presente de River: "Es una situación complicada. El torneo arrancó el semestre pasado, en donde tuvimos varias competencias. Los que están arriba se pudieron enfocar de lleno en el campeonato. Nos tenemos que fortalecer y pelear para clasificar a las copas internacionales. No debemos mirar a los de arriba, hay que pensar en sumar tres puntos todo el tiempo y enfocarse en el domingo. Tenemos que seguir trabajando en el juego, la tenencia y la posesión", opinó.

Posteriormente dejó en claro que ningún equipo de la Superliga Argentina gana fácil los partidos y dijo porque el Millonario no pudo ni siquiera llevarse un punto de Parque Patricios: "Los errores defensivos son cosas que tenemos que corregir. Lo perdimos porque arriesgamos más que ellos y tuvimos fallas específicas. El penal también marcó el resultado. Con el merecimiento no ganás. Hay que trabajar en la semana para sumar, porque esta camiseta te obliga a pelear siempre arriba", sentenció.

Por último, Ponzio dijo que la amenaza de bomba que hubo en el Tomás Adolfo Ducó, que demoró el comienzo del partido, es un tema a corregir por parte de las autoridades para que no vuelva a ocurrir, y dió su punto de vista sobre la contratación de Bruno Zuculini: "Llega para ocupar una posición que Marcelo (Gallardo) necesitaba para reforzar. Se lo ve con muchas ganas, va a aportar. Tiene la oportunidad de hacer buenas cosas en esta institución tan linda", cerró.

El entrenamiento de hoy:

El plantel de River Plate se entrenó en el predio River Camp que posee en Ezeiza, con miras a lo que será el partido del próximo sábado ante Olimpo de Bahía Blanca.

El equipo que diríge Marcelo Gallardo comenzó la práctica con una entrada en calor por parte de los futbolistas. Luego estos se dividieron en dos grupos y procedieron a realizar trotes alrededor de dos canchas. También hicieron ejercicios físicos de capacidad aeróbica. Por último cerraron con ejercicios físico-técnicos.

Uno de los dos grupos de jugadores que trotaba. Foto: Vavel.

Cabe resaltar que en el entrenamiento de hoy estuvo presente el mediocampista Bruno Zuculini, quien ayer firmó contrato con la institución por cuatro años, luego de que pasó con éxito la revisión médica.