Ángel Di María: "Los memes nos duelen muchísimo"

Cada vez faltan menos días para el comienzo de la Copa del Mundo y Argentina es una de las candidatas en el máximo torneo de selecciones. Ángel Di María es uno de los jugadores que seguramente estará en Rusia y lo demostró en los últimos meses con la camiseta de Paris Saint Germain.

En una entrevista que brindó en TyC Sports, Fideo ya palpita el Mundial y quiere sacarse la espina de las últimas tres finales perdidas: “Nos faltó un poco de suerte, no es que no ganamos por falta de huevos. Llegamos a tres finales y no las ganamos por mala suerte. Contra Alemania hicimos el mejor partido. De cara al Mundial estamos al nivel de Alemania y España por nombres y por lo que tiene para jugar".

El volante del club parisino habló sobre los famosos ‘memes’ que se viralizan en las redes sociales en cada partido de la Selección Argentina: "Creo que el Pipa (Higuaín), Fer (Gago) y yo recibimos muchas críticas y memes. Aunque parezca que no, te duele, te lastima muchísimo y te hace pensar mucho también. Creo que es una de las pocas cosas por las que a veces uno piensa en dejar, duelen muchísimo. Me ayudó mucho el psicólogo. Una de las cosas que aprendí y que me di cuenta, es que para la gente que está atrás de una computadora o de un teléfono, es fácil poder hablar y poder criticar”.

Luego, Di María continuó: “Es feo ver a la familia sufrir. Quieren tirarte para adelante, pero por otro lado ellos también están sufriendo. La familia tampoco me permitía abandonar, no me permitía que deje de soñar vistiendo la camiseta de la Selección. Ya lo dije en la Copa América cuando se murió mi abuela, que el orgullo de ella era que yo esté con la selección argentina. Era imposible que deje por eso".

"Cuando Sampaoli viene a hablar, siempre le digo que no me siento intocable. El único que siempre debe estar es Leo (Messi) y los demás tenemos que pelear por estar ahí. Para eso hay que demostrar en el club, este año lo aproveché. Siempre digo lo mismo, cada vez que juego con la Selección trato de dar lo mejor de mí para que todo el mundo esté contento. Principalmente yo, que cuando lo hago mal tengo que volver a mi casa y me tienen que bancar la cara de c…”, comentó el ex Benfica y Real Madrid.

Por último, tuvo palabras para Neymar, uno de sus compañeros en el PSG y confesó: "Es un excelente jugador y está pasando por un gran momento. Ha demostrado en el Barcelona y creo que ha dado un paso más para conseguir lo que todo jugador quiere: ganar el Balón de Oro. Yo creo que está entre los mejores, pero creo que hay Leo para rato y es complicado".