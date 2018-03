Barros Schelotto: "La importancia de ese partido no es la Supercopa, sino el rival"

Google Plus

Faltan muy pocos días para un nuevo partido de Boca Juniors y como lo viene realizando hace más de 400 días, continúa con la misión de seguir afianzado como líder. El próximo rival del Xeneize será Temperley y Guillermo Barros Schelotto quien habló este mediodía en conferencia de prensa no confirmó el equipo que enfrentará al Gasolero.

"El equipo íbamos a definirlo hoy pero el agua no nos lo permitió, tuvimos que entrenar en el gimnasio cubierto porque llovía mucho. Mañana confirmaremos el equipo”, comentó el entrenador. También habló sobre la situación de Carlos Tevez quien entrenó en los últimos días de forma diferenciada: “Está bien, no es para preocuparse, hoy entrenó normal, decidimos guardarlo y mañana estará entrenando".

Falta más de un mes para la Supercopa Argentina y las preguntas comienzan a acrecentarse por el partido ante River Plate. Sobre esta competición, el Mellizo dio su punto de vista: "Lo que se hable del partido con River yo no lo puedo manejar. No puedo decirle a la gente y al periodismo que tiene que sentir y qué es lo que tiene que hablar. Yo en la cabeza lo único que tengo es a Temperley. La importancia de ese partido no es la Supercopa sino el rival, ¿quién se acuerda quién la ganó hace dos años?",

El último encuentro ante San Lorenzo fue uno de los temas más hablados debido a las polémicas que tuvo. Entrenadores y dirigentes de otros clubes apuntaron al Xeneize, pero Guillermo eludió las críticas: "Noto lo que se habló, pero yo analizo lo futbolístico y del partido con San Lorenzo se habló más de lo extrafutbolístico. No desconozco lo que pueda suceder en el ambiente pero eso no está por encima de cómo estamos nosotros, de cómo venimos y para dónde vamos. No analizo lo que se habló, sí de lo futbolístico".

Pasando al lado del análisis, el dt agregó: "Cuando fuimos once contra once hubo diferencia clara a favor de Boca. San Lorenzo tuvo un gol que fue de rebote que descolocó al arquero. Hemos manejado bien la pelota, con Colón, San Lorenzo. Cuando Boca tiene la pelota genera situaciones de gol, esa es la diferencia".

Uno de los refuerzos que llegó en el último mercado de pases fue Wanchope Ábila que todavía no ha sumado minutos. Ante la consulta al dt sobre su consideración para el delantero, contestó: "Wanchope llegó con una lesión de Huracán. Se está poniendo a punto en su mejor versión para cuando el equipo lo necesite. Es una posibilidad más que tenemos para el centro del ataque y su pasado futbolístico es muy bueno. Si pongo a Bou es porque entiendo que puede dar más posibilidades en esa posición".