Santiago García: "Me quedo con el presente del equipo"

Una vez finalizado el encuentro en el Malvinas Argentinas, García habló para las cámaras de Fox Sports. Poco fue lo que pudo hacer en el partido, pero suficiente para dejar los tres puntos en su casa. Así lo asentó el jugador "Hoy no fue en lo personal uno de mis mejores partidos. Pero bueno, me tocó una sola y pude convertir". A la pregunta del periodista, que si prefería su presente o del equipo, el Morro no dudó en contestar: "Me quedo con el presente del equipo".

El Tomba es el único equipo que no ha perdido en condición de local. Falencia que si sufre de visitante. El jugador expreso en referencia a eso: "El equipo está mejorando partido a partido creo que en el juego estamos mejorando mucho, en casa estamos siendo casi infalibles. Pero bueno todavía nos queda ese deber de visitante".



Luego continuó: "El juego y la actitud esos son fundamentales para estos puntos altos de local. Nos ha tocado jugar entre semana con un equipo de muy buen pie, y hoy con un equipo que tiene más juego brusco, más agresivo y la verdad que el equipo respondió muy bien".

De visitante es el problema de los dirigidos por Davobe, y la próxima fecha le toca River en el Monumental. El delantero del expreso hizo referencia al próximo rival: "Va a ser un partido lindo y va a ser importante para nosotros para demostrarnos a nosotros mismos que podemos pelear con los de arriba", acotó.

Para lo que le queda en su lucha por ingresar a la Copa libertadores, "somos consciente que estamos en zona de copas, pero, todavía sabemos que falta y más sabiendo que esta segunda parte del torneo es la más complicada con equipos que se están jugando como nosotros la clasificación a la copa y los otros están peleando abajo" cerró.