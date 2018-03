Vélez-Patronato: los uruguayos hundieron al Fortín

Google Plus

Prometedor arranque

En apenas unos segundos de comenzado el encuentro el Rojinegro la perdió en la salida, pero para fortuna del visitante el centro por la izquierda termino en las manos del arquero Sebastián Bértoli. Al minuto de juego llegaba la primera situación de peligro, un pelotazo de Méndez para Bouzat que aprovecha un error en la defensa, definió por arriba del arquero y Vera salvaba justo en la línea. Patronato respondía tres minutos más tarde, le robaban la pelota a Mainero, Balboa se pasaba cuando caía el centro.

Merecida ventaja y reacción de la V azulada

A los diez minutos de la primera parte el conjunto entrerriano salía con Andrade tocaba hacia al medio, abrieron a la izquierda, Ribas metía por encima de la defensa para Balboa que definía muy bien para poner el 1 a 0. Vélez no proponía nada, apenas un remate de Zárate muy débil que terminaba en las manos del arquero. En la mitad del primer tiempo el Fortín fue al ataque con un centro pasado desde la izquierda, De La Fuente que metía el pase al medio, Andrade salvaba el remate de Zárate que tuvo el empate. Sobre el final del primer tiempo, el propio delantero que volvió a Liniers sacaba un disparo de afuera, se desviaba y en el rebote Cufré se lo perdía de forma increíble, su remate se iba arriba. Así se terminaba el primer tiempo.

El patrón lo sentenció

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Heinze intentó buscar el empate desde el arranque con un centro de Bouzat, terminó controlando Bértoli sin problemas. A los 3 minutos habría problemas para el Santo, el volante Gil Romero quedaba adolorido y tendido en el campo de juego, iba a ser reemplazado por Abel Peralta. El partido continuó sin muchas ocasiones de gol, con demasiadas faltas por parte de ambos equipos. Cuando transcurrían los 19 minutos de la segunda etapa el Fortín iba a tener una chance, remate con rosca por parte de Zárate que estuvo cerca de convertir. Momentos después tuvo la oportunidad de empatar Mainero, pero también fallaba, la pelota no quería entrar en el arco de la visita. Patronato pudo liquidar cuando a los 29 Matías Garrido quedó frente al arco, luego de un tiro de esquina, pero cabeceó mal en el palo derecho de Rigamonti. A los 39 Vélez tenía una ocasión inmejorable, Cubero no llegaba a definir, le quedaba a Domínguez que remataba pero Bértoli tapaba muy bien. El Patrón se iba de contra, un pelotazo para Garrido, se iba por derecha, metió el centro y Ribas anticipando muy bien ponía el 2 a 0 para terminar con la historia. No pasaría mucho más que eso, finalizaba el encuentro.

El Patrón se lleva un triunfo muy valioso en la lucha por la permanencia, además ganó fuera de casa, no lo hacía desde la fecha 3 ante Tigre por 3 a 1.

En tanto Vélez, acumuló su segunda derrota al hilo y quedó muy cerca de la zona de descenso.