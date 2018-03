Frank Fabra: "Tiré un centro, no pateé al arco"

Google Plus

Boca Juniors se impuso por 1-0 a Temperley con gol del lateral colombiano Frank Fabra y consolidó su condición de líder único de la Superliga argentina con 37 puntos. El partido, que fue muy cerrado, sólo se pudo abrir por la acción del colombiano cuando, a los 15 minutos del segundo tiempo, se proyectó por el lateral izquierdo y mandó un centro que se le metió en el segundo palo a Josué Ayala.

Una vez finalizado el partido entre el azul-amarela y el Gasolero, la pregunta del millón era qué quiso hacer Fabra en el tanto que le dio la victoria al Xeneize. Y él no dudó en explicar lo sucedido. Luego de tantas suspicacias, el propio colombiano se encargó de afirmar que fue pura suerte: "Tiré un centro. La quise tirar para adelante para los delanteros que van entrando, pero afortunadamente fue gol".

Además, contó por qué se desahogó tanto en el grito del festejo, siendo que es más un jugador sosegado, que mete pasos de baile y se lo toma con diversión: "Es que, en un partido complicado, en el cual no teníamos muchas situaciones, al llegar el gol se torna un poco más tranquilo el partido".

La performance del equipo de Guillermo Barros Schelotto no fue de las mejores desde que está y el lateral izquierdo lo sabe a la perfección, aunque también destacó las virtudes: "No nos vamos preocupados, el equipo se entregó de la mejor forma. No fue el partido que queríamos hacer, pero atrás dimos tranquilidad y adelante, con poco, creamos también. Entonces es un partido para reflexionar pero con la tranquilidad de haber conseguido los tres puntos", certificó en declaraciones con TNT Sports.