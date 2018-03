Regreso a la Copa Sudamericana

Desde las 21:30 horas, Defensa y Justicia escribirá un nuevo capítulo en la Copa Sudamericana ya que enfrentará, como local, a América de Cali, en el partido de ida. El árbitro de este choque será el brasileño Wilton Sampaio. Para el Halcón será su segunda participación en este torneo internacional. El equipo de Florencio Varela en la Superliga viene de cortar una racha de tres derrotas consecutivas con un triunfo sobre Chacarita por 4 a 2.

En una conferencia de prensa antes del compromiso, el técnico Juan Pablo Vojvoda rescató: “El partido es la ilusión, esta institución ha tenido una Copa Sudamericana muy buena el año pasado donde se ha hablado de Defensa y Justicia y fue importantísimo para nuestro club, para los jugadores que han competido y han dejado la vara alta en ese sentido. Con respecto al partido frente a América de Cali, hemos analizado al rival como siempre hemos trabajado, pensando en ese partido a la mañana vamos a definir al equipo que enfrentará a América de Cali”.

Más tarde, informó sobre la probable formación: “Dudas no hay, quiero definir primero el equipo a mis jugadores y se los voy a definir a la mañana. Somos 18 concentrados y no va haber muchas sorpresas, tampoco soy un entrenador de esconder mucho. Con respecto al último partido no va a diferir mucho”.

En consecuencia, el combinado de camiseta verde y amarilla estaría compuesto por: Ezequiel Unsain; Dylan Gissi, Alexander Barboza, Lisandro Martínez, Nahuel Molina Lucero; Leonel Miranda, Andrés Cubas, Cristián Almeyda, Tomás Pochettino; Fabián Bordagaray y Nicolás Fernández.

En cuanto al conjunto colombiano vuelve a disputar una competencia internacional luego de nueve años. El entrenador del cuadro visitante, el uruguayo Jorge Polilla Da Silva destacó en una entrevista: “Defensa es un equipo que no tiene un gran historial internacional”. A su vez, el ex volante de creación de River Plate aseguró: "Tenemos la responsabilidad de darle una alegría a la gente, regresa después de nueve años a un torneo internacional".

Con respecto a la alineación, serían de la partida: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Diego Herner, Danilo Arboleda, Pablo Armero; Elkin Blanco, Avimiled Rivas; Cristian Dájome, Yamilson Rivera, Félix Micolta; Carmelo Valencia.