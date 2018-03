Biaggio al mando en el banco de San Lorenzo

En un momento importante para el Ciclón en el torneo por fin han logrado resolver de forma positiva el vínculo de Biaggio al frente de la dirección técnica del equipo, en conferencia de prensa ha aclarado todas las dudas respecto a la firma de su contrato: "Ya está todo firmado, quería aclararlo para que no hubiera ninguna confusión, y ahora a pensar en lo importante que es el partido con Newell’s" dejando claro que no hay ningún tipo de inconveniente.



La felicidad del ex delantero de San Lorenzo fue evidente al resolverse su tema contractual: "Estoy contento del lugar en el que estoy, me costó muchísimo llegar acá. San Lorenzo es el lugar en el que quiero estar", una oportunidad que sin duda se la ha ganado después haber tomado a un equipo azulgrana sin rumbo.



Dentro de la institución se sabe que por delante les queda un campeonato duro, pero el convencimiento de que el éxito puede estar alcanzable está intacto, es por eso por lo que para San Lorenzo esta noticia es de suma importancia, ya que aporta al enfoque ganador y a la unión del equipo, estando en un entorno mucho más tranquilo. Hoy en día se disputan el campeonato junto con Boca Juniors y Talleres, y pegados en la parte de arriba a estas alturas está prohibido perder el paso, si es que quieren mantener las ilusiones de levantar el título.