Gallardo: "Necesitamos más agresividad futbolística"

Luego de lo que fue el entrenamiento de River Plate en Ezeiza, el director técnico, Marcelo Gallardo, brindó una conferencia de prensa, al mediodía, en la que reconoció que es lo que le falta a su equipo para mejorar y obtener resultados positivos.



"Para jugar en River hay que estar preparado mentalmente y futbolísticamente. Además se debe consistente para sostener lo bueno que se hace. En mi equipo busco una agresividad futbolística distinta a la que nos tocó ver el domingo pasado. Somos el equipo de mayor porcentaje de posesión en el fútbol argentino, pero con eso solo no alcanza. También necesitamos recuperación de pelota. Sabemos lo que queremos, estamos en la búsqueda de ajustar las tuercas para que funcione. Necesitamos agresividad futbolística y profundizar un poco más el juego, y debemos recuperar para profundizar. Lo bueno es que detectamos cuáles son los déficits y, en base a eso, trabajamos", opinó.



Posteriormente, el Muñeco dijo que por más que se juegue bien, generalmente al hincha le importa el resultado de cada partido, aunque también destacó que "si River ganara jugando mal, se dirá que triunfó sin sobrarle nada". En este sentido confesó a que cuadro de Argentina le apetece más verlo jugar: "Un equipo que hoy me da la sensación de algo diferente, que muestra una agresividad futbolística que nosotros tuvimos, es Independiente. Es mi opinión, es un equipo que sabés que es atractivo verlo jugar", manifestó.



"Hay que buscar variantes y alternativas para formar el mejor equipo posible. Necesito tener jugadores que me den algo diferente a lo que vimos el domingo pasado. Estamos en la búsqueda de ser un equipo con vuelo futbolístico, agresividad futbolística, pero también una agresividad y solidez defensiva que nos permita defendernos bien. Los jugadores están, tengo un grupo de futbolistas de calidad, de jerarquía. Ahora tenemos que funcionar, de eso me tengo que ocupar", sostuvo Gallardo. En pos de esto, dijo que Jonatan Maidana va a ser titular y que Javier Pinola no jugará de lateral izquierdo.



Por otra parte se refirió a una frase que dijo luego del partido ante Lanús, en la que expresó que el Millonario no jugaba por nada: "Fue una expresión del momento, de la que se habló mucho en la semana. Lo dije como un análisis de lo que era la Superliga para nosotros en este momento. Tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos para al menos estar en el lote de ir a la Copa (Libertadores) el año que viene. Dije eso en un momento en el que es difícil y el inconsciente suele jugarte en contra, tampoco era para armar un escándalo, fue una expresión honesta de ese momento", sentenció.



Por último, el Muñeco avisó: "No tengo problema con la crítica futbolera que es argumentada, siempre se puede aprender de eso. El debate futbolero siempre está bueno, pero en los medios no se habla tanto de eso, sino de otras cosas. No puedo ocuparme de lo que hablan los oportunistas, sería una pérdida de tiempo, aunque me informó de lo que se dice".