Lucas Bernardi: “Dejó cosas para analizar pensando en el futuro”

Con la mira puesta en la Copa Libertadores, Estudiantes escolló el viernes ante Huracán en condición de visitante por un tanto a cero y perdió el invicto que llevaba en el año. Luego del encuentro, el entrenador Lucas Bernardi profirió con la prensa y realizó un breve análisis del mismo.

“No jugamos un buen partido. No jugamos bien y a partir de ahí, el resultado no sé si es lógico, pero es justo porque Huracán hizo un poco más”, empezó indicando el director técnico pincharrata en la entrevista con la prensa en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Al ser consultado por las cosas en las que falló el León, señaló: “Nos faltó un poco de todo creo yo, no fuimos profundos a lo largo del partido. Estuvimos imprecisos con la pelota, erramos muchos pases, conectamos pocas veces entre nosotros y eso hace todo más difícil”.

Igualmente, Bernardi cree que la derrota dejó cosas que pueden servir para que el equipo mejore en los encuentros futuros: "Era un partido duro y dentro de eso, hay cosas para analizar para el futuro. En el funcionamiento hubo cosas buenas y cosas en las que fallamos. Como dije, no estuvimos precisos y ni tuvimos continuidad en los pases”.

Para concluir, opinó de la decisión de darle descanso a varios jugadores pensando en el partido ante Nacional de Montevideo: “Elijo antes del resultado, después son decisiones con las que convivimos. Me parecía que era un partido para el que teníamos opciones y me pareció que era lo correcto. No lo analizo con el resultado puesto, si no sería más sencillo”.