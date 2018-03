Tigre buscará sumar en Tucumán

Google Plus

Tigre visitará a Atletico en Tucumán éste sábado a las 21:30 por una nueva fecha de la Superliga. El cotejo será en el Estadio Monumental José Fierro y con arbitraje de Pablo Echeverría.

El equipo del "Lobo" Ledesma viene de empatar 1 -1 ante Defensa y Justicia en el José Dellagiovanna y suma 13 unidades ubicándose en el puesto 24, por ahora fuera de la zona de descenso. En el partido ante el "Halcón", el "Matador" sufrió dos lesiones importantes: la de su arquero Federico Crivelli ante un choque con Ignacio Canuto y nuevamente la del uruguayo Carlos Rodríguez. Y en sus reemplazos en entrenador pondrá en los tres palos a Julio Chiarini (solo atajó tres partidos de lo que va de la SuperLiga) y por el orietal podría ingesar su compatriota Mathías Abero o Alexis Niz. Por otra parte, el los concentrados vuelve a figurar el nombre del histórico Juan Carlos "Chimi" Blengio y finalmente retorará al once titular Maximiliano Caire por Matías Pérez Acuña.

Por su parte, el "Decano" no podrá contar con su goleador, Luis "La Pulga" Rodríguez, debido a una lesión lo cual el DT Ricardo Zielinski, no oficializó el once titular que enfrentará al equipo de zona norte del conurbano bonaerense. Atlético Tucumán cuenta con 24 unidades a una posición de clasificación de Copa Sudamericana. Además, jugarán de nuevo la Copa Libertadores, éste año, por ser finalistas de la última Copa Argentina.

Historial

Ambos equipos se enfrentaron 4 cuatro veces en la máxima categoría del fútbol argentino, de los cuales Tigre ganó 2 convirtiendo 10 goles, mientras que Atlético Tucumán sólo se hizo de la victoria una vez y registran un empate. El primer cotejo entre ambos fue en el Apertura 2009 por la fecha 13, el "Decano" venció 4 - 2 al "Matador", mientras que el último partido fue el empate 0 - 0 en la fecha 14 del Campeonato 2016/2017. Y la máxima goleada fue de Tigre por 5-0 en el José Dellagiovanna por el Transición 2016, bajo la dirección tecnica de Mauro Camoranesi.

Formaciones:

Atlético Tucumán: Augusto Batalla; Guillermo Acosta, Jonathan Cabral, Rafael García y Nicolás Romat; Favio Álvarez, Gonzalo Freitas, Francisco Grahl, David Barbona; Affonso y Toledo.

Tigre: Julio Charini; Maxi Caire, Canuto, Niz, Diego Sosa; Diego Morales, Lucas Menossi, Sebastián Prediger, Matías Pérez García; Lucas Janson, Diego Morales; y Denis Straqcualursi.