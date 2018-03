Previa Vélez Sarsfield vs River Plate: la urgencia de ganar

Google Plus

Son dos historias distintas, pero esta tarde, ambas se cruzarán prometiendo un choque atractivo, ya sea por la calidad de sus participantes, por el contexto actual de ambos equipos, o por la historia reciente de los últimos 25 años.

Una levantada que promete

Vélez viene de empatar como visitante 2-2 ante Belgrano cumpliendo un gran primer tiempo. Aunque, contando aquel partido, hace tres que el Fortín no conoce la victoria.

Volver a la victoria como visitante

River no consigue triunfar fuera de su casa por el torneo local desde el 17 de septiembre del año pasado por la fecha tres. Sus últimos 90 minutos finalizaron en empate 2-2 ante Godoy Cruz como local.

Cambio obligado y mucha intriga

Gabriel Heinze aún no ha dado su 11 titular. Lo que está claro es que alguien deberá tomar el lugar del suspendido Guido Mainero y que Joaquín Laso, que viene de ser titular, no forma parte de los concentrados. Quien vuelve tras las molestias físicas es Gastón Díaz.

Variantes pensando en la Copa Libertadores

Marcelo Gallardo haría seis cambios teniendo en su cabeza el encuentro contra Flamengo el 28 de este mes. Ingresarían Javier Pinola, Milton Casco, Camilo Mayada, Enzo Pérez, Exequiel Palacios e Ignacio Scocco.

Heinze: "River está haciendo buenos partidos"

El técnico velezano aseguró que su próximo rival está cumpliendo con buenas actuaciones, pero también agregó: "No me modifica nada que sea River porque hoy necesitamos ganar. Hoy me preocupo por trabajar y por preparar de la mejor manera".

Historial poco alentador

Vélez enfrentó a River en 178 oportunidades, con 48 victorias, 86 derrotas y 44 empates. No vence a River desde el torneo inicial 2012 por 2-0, siendo unos de los goleadores, Lucas Pratto, quien hoy se encuentra en la institución de Núñez y se presume que será titular.

Último choque, para el olvido

Por la fecha cinco del anterior torneo, el Millo goleó al equipo de Liniers por 3-0. Sebastián Driussi por dos y Lucas Alario fueron los encargados de anotar los tantos.

Posibles formaciones

Vélez: César Rigamonti; Hernán De La Fuente, Fabián Cubero, Marco Torsiglieri, Luis Abram; Lucas Robertone, Nicolás Domínguez, Santiago Cáseres; Matías Vargas, Mauro Zárate y Agustín Bouzat.

River: Franco Armani; Camilo Mayada, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Nicolás De La Cruz, Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Lucas Pratto e Ignacio Scocco.