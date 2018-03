Lucas Robertone: "Sabíamos que no podíamos fallar"

Google Plus

Vélez Sarsfield consiguió un triunfo de oro en el José Amalfitani tras vencer a River Plate por 1-0 con gol de Lucas Robertone. Con esta victoria ante el equipo de Marcelo Gallardo, el Fortín hizo valer el punto obtenido en Córdoba ante Belgrano.

Tras el encuentro ante el Millonario, Lucas Robertone y Matías Vargas hablaron en conferencia de prensa y analizaron lo sucedido en Liniers. En primera instancia, el volante que marcó el gol de la victoria comentó: “Conseguimos una victoria que significa mucho y más contra un club como River. Sabíamos que no podíamos fallar y por suerte le regalamos un triunfo a todos los hinchas".

"Desde chico tengo festejos parecidos al que me salió gritando mucho el gol. Es lo más lindo convertir, aunque no lo haya hecho tantas veces. Se me vino a la cabeza el esfuerzo que hizo y hace mi familia para que yo esté hoy acá", agregó Lucas, quien también encontró similitudes entre Gabriel Heinze y Marcelo Gómez, su antecesor: "La forma de jugar Gabriel es parecida a la de Marcelo Gómez, muy ofensivo y vertical. Lo hicimos en Inferiores y sabemos jugar así. Tenemos muchos jugadores de buen pie y eso permite que nos salga lo que nos pide Heinze y también lo que solicitaba el Negro".

Luego, en el turno de Vargas, dialogó sobre los puntos conseguidos tanto en Córdoba como en el Amalfitani: "Tienen el mismo valor, fue muy importante desde lo anímico ante Belgrano, un rival directo y eso nos sirvió para poder llevar a la práctica lo que queremos. Sumar es lo más importante y esperamos seguir así".

"Estoy para jugar donde me toque, con esta camiseta no tengo problemas de hacerlo en cualquier posición. De chico jugué siempre de enganche y desde hace un año por izquierda, ahora me toca jugar acá y trato de mejorar siempre", prosiguió el Monito.

Por último, resaltó la importancia de la victoria ante el Millonario: "Ganarle a uno de los clubes más grandes de la Argentina nos satisface. Habían ganado los rivales directos y esta era una final en la que no podíamos fallar".