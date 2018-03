Declaraciones post partido de los jugadores "xeneizes"

En la fecha 17 de la Superliga, Boca le ganó de local a San Martín de San Juan en un partido que hasta último momento dio qué hablar. Logró finiquitar el encuentro por 4 a 2 frente al equipo dirigido por Néstor Gorosito y los grandes goleadores de la jornada dieron sus declaraciones acerca del juego ofrecido por Boca, quien mantiene la punta del campeonato en soledad y con tranquilidad.

Edwin Cardona, quien fue amonestado con tarjeta amarilla por aplaudir en forma de sacarronería al árbitro luego de anular su gol, aseguró que “el equipo hizo un gran partido, estoy feliz. Lo importante es que seguimos sumando y tenemos confianza para lo que se viene”.

A su declaración se sumó la de Cristian Pavón, quien certificó: “Siempre intentamos jugar, hacer nuestro juego. Hoy lo demostramos. Gracias a los compañeros que dieron todo”. Además, hablo sobre su salida a los 15 minutos del segundo tiempo y, para la tranquilidad del hincha, aclaró: “Me acalambré y preferí salir para evitar una lesión. Ojalá no sea nada”.

Por otra parte, el arquero del equipo azul-amarela logró salvar a su equipo en los primeros minutos del primer tiempo ante un posible gol de su contrincante y se refirió a ello cuando declaró: “Estoy contento por haber tapado esa pelota que sirvió para mantener la confianza, para eso estoy. Con la confianza y el correr de los partidos, me voy sintiendo más cómodo, no me relajo, me sigo entrenando y busco seguir demostrando que merezco estar acá”.

“Sacamos una linda diferencia y queremos mantenerla, casi todas las situaciones que generamos, se dieron por buen juego. Este es el Boca que queremos”. También habló de la distancia que está logrando Boca en la tabla y aseguró que “si nos quieren acortar la distancia, no la van a tener fácil”, agregó Agustín Rossi.

Otro de los componentes que se mostró contento fue el defensor del xeneize, Lisandro Magallán: “Estoy contento por la victoria, por seguir manteniendo la distancia sobre los demás equipos, pero me voy un poco amargado por los dos goles recibidos, no es para volverse locos, pero nos motiva a los defensores para seguir trabajando”.

Además, después de haber quedado como capitán tras la salida de Tevez sobre el final del segundo tiempo, destacó: “El último partido en La Bombonera, también me dio la cinta cuando salió. La primera vez me sorprendió porque que un jugador como Carlos, con su jerarquía e importancia, cruce la cancha para saludarme y pasarme la cinta a mí me genera orgullo. Es un sueño cumplido”.

El reemplazo de Carlitos también dio qué hablar ya que Wanchope Ábila entró sobre el final del segundo tiempo para marcar el cuarto gol del xeneize: “Lo esperaba mucho el gol, por suerte se dio en un buen momento; para llevar tranquilidad”, se alegró el delantero.

Con una victoria que lo sigue dejando como puntero del torneo y a 24 unidades de su eterno rival, River, Boca se prepara para el próximo jueves en el que comenzará a jugar por la Copa Libertadores y así lo manifestó Rossi: “No nos queremos relajar, queremos volver a ganar el campeonato y conseguir la Copa”.

Con un Boca que sigue saliendo victorioso ante sus rivales y que hoy logró mejorar la perspectiva que había dejado en la fecha anterior frente a Banfield, y de cara a la Copa Libertadores y al enfrentamiento ante River Plate por la final de la Supercopa, Cardona remarcó: “Este es el equipo que la gente quiere”.