Riquelme, la lengua karateca "Xeneize" no se enmudece

Juan Román Riquelme siempre fue un gran medidor de sus declaraciones en los medios de comunicaciones. Siempre dejó en claro lo que piensa y cuales son los manejos que después se hacen con sus palabras. Por eso, este lunes en diálogo con el programa 90 minutos, transmitido por Fox Sports, expuso lo que piensa sobre la actualidad de Boca, su futuro en el club y sobre todo del momento político que se está viviendo en la tribuna.

"Nos gusta mucho el fútbol, y cuando se instala algo, se comenta eso porque somos millones los argentinos. Si Boca está primero, es porque lo merece. Ni el presidente lo ayuda, porque tiene problemas por el país...", aseguró Román. Y luego agregó: "Macri debe tener unos quilombos bárbaros como para preocuparse por Boca, y Boca está puntero cómodo, no es que está a un punto y lo pueden alcanzar".

"De política no entiendo. No me acuerdo cuántos años estuvo uno y cuántos otro. Pero con Menem, River ganó un montón de títulos." atestiguó Riquelme

En un momento también Riquelme analizó el actual campeonato. Y aunque varios cabuleros lo odiaron, afirmó: "Boca ya ganó el torneo. Hace unos meses que este campeonato está terminado. Da placer que cuando Boca juega mal, va a ganar y cuando Boca juega bien, gana fácil, hace unas fechas se comentaba que jugaba mal, pero ganaba".

Entre tanto, sobre el calefón de la entrevista explicó que hará el 14 de marzo, fecha de la final de la Supercopa argentina: "Estoy viendo si me quedo para ver el Boca-River o me voy a ver Barcelona-Chelsea”, además agregó: "La final entre Boca y River la ganará el que juegue mejor. Lo de Menem lo dije en broma." De esa forma el ex 10 del azul-amarela una vez más no deja espacio al silencio y una vez más queda en "Boca" de todos.