Mayada: "Tenía muchas ilusiones de volver y de hacerlo en buen nivel"

Cuando se dice la frase "El fútbol da revancha", en algunos casos la frase es atinada y en otros no. Este refrán fue acertado si se toma de referencia al caso del futbolista uruguayo Camilo Mayada.

El volante de 26 años de edad, estuvo ausente siete meses de las canchas, por un accidentado dopping positivo que dió el año pasado, y en el choque de ayer entre River Plate y Flamengo de Brasil, tuvo la chance de marcar un gol decisivo, un golazo para graficarlo de mejor manera. En referencia a este choque por Copa Conmebol Libertadores, disputado en el Estadio Nilton Santos, el uruguayo habló luego del partido, sobre lo que significó para el ese hecho.

"Mi último partido internacional fue hace mucho tiempo y me había quedado con esa espina de no poder aportar más en el camino de la copa anterior. Se dió la oportunidad de convertir el gol. No recuerdo haber hecho un gol así. Estuve atento, después de tanto tiempo. Tenía muchas ilusiones de volver y de hacerlo a buen nivel, y por ahí el equipo no rindió, ni yo tampoco rendí como esperaba, y la verdad fueron unos días bastantes amargos", manifestó Mayada, en declaraciones a la señal televisiva de cable Fox Sports.

El gol de Mayada al Flamengo:

Posteriormente recalcó la importancia del punto conseguido ante un duro rival como el conjunto brasilero: "Hoy tuvimos esta revancha, si bien no ganamos, sumar de visitante ante Flamengo tiene premio. Suma para lo grupal, el equipo necesita creer que podemos. Tratamos siempre de ir a buscar el partido", destacó.

Por último analizó cómo jugó el Millonario ante Flamengo, y habló sobre la actitud que tuvo el equipo, que entrena Marcelo Gallardo, en el campo de juego: "El equipo necesita actitud positiva, creer que podemos y hoy demostramos eso. Estuvimos en desventaja dos veces y pudimos empatar el partido, tratando siempre de ir a buscarlo, nos estaba costando sentirnos superiores al rival, y en gran parte del cotejo pudimos dominar y hacer bien las cosas", cerró.