Partido digno de un cementerio

El “Globo” espera resultados para saber su futuro en los dos frentes, por un lado la ilusión de jugar la próxima Copa Libertadores dependiendo de los encuentros entre Racing – Vélez, Rosario Central – Godoy Cruz, San Lorenzo – Unión y Estudiantes – Olimpo. En cuanto a la tabla de los descensos el equipo dirigido por Gustavo Alfaro debe estar pendiente del partido de Tigre – Talleres y el ya mencionado Racing – Vélez. Este último es de suma importancia para saber a lo que va a tener que centrarse el conjunto de Parque Patricios. Aún así y con todos los resultados a favor, el elenco “Quemero” no debe descuidar la zona roja.

En un partido extraño, donde por momentos, como al arranque de la etapa inicial, que se jugaba a todo nada y el “Globo” tuvo sus chances de abrir el marcador, por otros el encuentro entraba en un declive táctico y futbolístico muy grande haciendo que el espectador se aburra. En cuanto a lo táctico, se pudo notar el desplegue de los laterales “Sabaleros” yendo permanentemente al ataque y siempre pegados a la raya lateral, por su parte los de Huracán no se quedaron atrás pero no lo hacían con tanta frecuencia y generando peligro. Ambos equipos tuvieron oportunidades de abrir el marcador pero no lo lograron, pese a cualquier estadística fue un partido sin nada que destacar por el juego que propusieron los dos clubes.

Lo que es inevitable remarcar en este Huracán es la dependencia que tiene el “Globo” de Ignacio Pussetto, la mayoría de las jugadas de peligro pasan por él y es el máximo artillero del equipo con seis tantos. Otro punto muy flojo es la definición del elenco “Quemero” y la mala performance de sus delanteros, tanto Andrés Chávez como Fernando Coniglio y Diego Mendoza no muestran garantía de nada y parecería ser que no tiene el famoso peso para pelear ahí arriba.

Solo hubo una polémica al final del partido, donde el árbitro, Facundo Tello pitó el final del encuentro mientras un tiro desde mitad de cancha de Mauro Bogado volaba y se metía en el arco de Alexander Domínguez, arquero de la entidad santafesina.

Las lesiones es algo que ya empieza a preocupar en Parque Patricios, Pablo Álvarez e Ignacio Pussetto se retiraron con molestias del campo de juego. Para destacar, la poca continuidad de Álvarez debido a sus lesiones, solo ha podido jugar dos partidos desde la reanudación de la Superliga, el jugador que debutó en el “Globo” ante Arsenal en Sarandí venía de una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha.