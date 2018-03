Declaraciones tras el empate entre San Lorenzo y Unión

Partido sin mucha emoción en el Nuevo Gasómetro, donde Unión no pudo definir algunas ocasiones de peligro aunque el ciclón pudo ganarlo, con una ocasión increíble de Matías Caruzzo que no pudo anotar para abrir el marcador y ganar el encuentro ya que era la última ocasión del partido.

Tras el final, él mismo Caruzzo fue autocrítico dejando en claro lo que se viene pensando para la siguiente semana ante Huracán: “Me parece que hay que seguir trabajando y remar hacia adelante”.

Mientras el DT de San Lorenzo, Claudio Biaggio, declaró: “Por momentos tuvimos la pelota, contamos con dos ocasiones claras de gol, tiempo atrás esas ocasiones entraban”. Sobre Unión expreso que buscaban que fueran por el partido para ganarlo aunque subrayó que “lo más importante es que no se perdió”.

Ante la duda si San Lorenzo sufre por la falta de fichajes en el mercado pasado: “Nosotros sabíamos que esto podía pasar, no podemos caer en que si venían o no refuerzos. Me brindaron la oportunidad de seguir con casi el mismo plantel, sé que hay jugadores que no están en su mejor nivel pero el próximo partido es importante ya que es un clásico y debemos seguir trabajando”.

El Pampa ante la situación del campeonato comentó: “Nosotros estamos jugando nuestro campeonato, la consigna era pelearle el campeonato a Boca, vino el partido ante ellos pero luego de eso siempre nos hemos mentalizado en jugar cada partido”.

“Me preocupa la falta de gol, pero hubo una mejoría en el juego y debemos seguir trabajando”

“Cualquiera puede ser convocado para el clásico, quizás en este partido no estuvieron pero en el clásico pueden estar ya que cada uno está para ser convocado aunque algunos sabemos que no están en el nivel del torneo pasado” sentencio el entrenador del “Ciclón” pensando en el siguiente encuentro ante Huracán.