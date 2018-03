River y Chacarita empardan en el Monumental

River Plate sigue “chueco” en el torneo argentino. El Millonario apenas obtuvo un empate en el Estadio Monumental ante Chacarita Juniors por la fecha 18 del torneo de primera división del fútbol argentino. Para el conjunto de Marcelo Gallardo convirtió Ignacio Scocco desde los 12 pasos mientras que el empate para el conjunto de Sebastián Pena lo convirtió Nahuel Menéndez.

El partido comenzó con una polémica. Ignacio Scocco es derrumbado en el área por Pedro Fernández, portero de Chacarita, y cuando todo el Monumental pedía penal, el juez Hernán Mastrangelo no lo cobra acertando, que fue mas actuación del delantero que el golpe en sí. El partido tuvo abundancia de pelea en el mediocampo, donde ambos equipos se medían e intentaban encontrar espacios en las defensas rivales. Promediando la mitad del primer tiempo, River comenzaba a ser mas incisivo, aunque siempre le faltaba la puntada final, la definición.

Chacarita también tuvo sus posibilidades, mas que nada contragolpeando. Incluso fue amonestado Milton Casco, quien no tuvo otra chance que derribar al delantero rival que se iba solo contra Franco Armani. En 41 minutos, Nicolas De La Cruz, de gran partido, es derribado dentro del área y esta vez el penal si fue cobrado y de forma correcta, acompañado de la amonestación para Hernán Petryk, autor de este. Scocco se hizo cargo y definió fuerte a un palo poniendo a River en ventaja.

A pesar de esto, la alegría solo duraría unos minutos. En el primer minuto de adición, el volante del Funebrero, Nahuel Menéndez, se haría espacio a pura guapeza entre Lucas Martínez Quarta y Javier Pinola quedando solo frente a Franco Armani, que, a pesar de interponerse en el camino de la pelota, no pudo controlarla debido a la potencia del remate. Ambos conjuntos se iban al descanso con un gol a favor y un gol en contra.

El segundo tiempo encontró a un River desesperado por obtener la ventaja y dejando espacios, que aprovechaba Chacarita que a los 10 minutos tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja en los pies de Rodríguez, que increíblemente definió por arriba del travesaño teniendo el arco vacío. Desde aquí, el encuentro tuvo una línea fija, River ataca, Chacarita espera.

Con el ingreso de Juan Quintero, River tuvo mas la pelota, fue mas profundo, pero no pudo definir. Dos pelotas en el palo tras remates de Fernández y de Camilo Mayada, varias que se fueron cerca, sin embargo, el resultado no se pudo modificar y River deja dos puntos en el Monumental una vez más. El local fue superior pero no pudo mostrarlo en el resultado, el partido bisagra, el que levante los ánimos, aun no llega.