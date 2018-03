Schelotto: "Nos ganaron desde la actitud"

Boca sigue siendo, con amplia diferencia, el único puntero de la Superliga pese a que en el cierre de la fecha 18 no mostró su mejor versión y perdió 2 a 0, en condición de visitante, ante Argentinos Juniors.

Sobre el cotejo ante el "Bicho" de La Paternal, el Mellizo señaló: "Argentinos nos superó a través de la presión, de la actitud. Ellos marcaron una diferencia desde el inicio en un pelotazo donde nosotros fallamos, nunca pudimos recuperarnos, nos ganaron bien. Da bronca, pero sabemos que el rival juega, te estudia, pudo imponer su juego, pero no hay excusas, el rival nos superó y nos ganó bien. Sabíamos que iba a ser así, trabado, luchado, y dentro de ese escenario el rival nos superó".

Además, fue consultado por las bajas en el once inicial, el entrenador atestiguó: "Sirve este partido para hacer una lectura. Hay cosas que preservamos dentro del cuerpo técnico, pero no sumamos, no pudimos alejarnos en la lucha por el campeonato. No logramos que Boca se imponga ante el rival, obviamente se sintieron las ausencias, no sé si sacamos cosas positivas, sí cosas que sirven para el futuro".

Guillermo finiquitó la rueda de prensa hablando de los partidos que se aproximan: "Vamos a jugar con Tigre con lo mejor. Después vamos a jugar con River con lo mejor que tengamos. Tenemos muchos lesionados y hoy obviamente el equipo lo sintió. Tenemos que ganarle a Tigre para llegar bien al partido siguiente y para seguir con ocho puntos de ventaja".