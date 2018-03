Dos soldados recuperados

Google Plus

El empate frente a Chacarita fue con saldo negativo debido a que el equipo de Núñez no encuentra el rumbo en la Superliga y no logra despegar. Pero no todo es malo, el día después del partido contra el Funebrero, Marcelo Gallardo y compañía le comunicaron una buena noticia a solo nueve días de la superfinal frente a Boca y volvieron a entrenar de manera normal dos jugadores importantes.

Gonzalo Martínez y Ariel Rojas dejaron atrás molestias físicas y ya están a disposición del cuerpo técnico pensando en lo que se viene por delante si le dará minutos con Patronato la próxima fecha o apuntan todos los cañones al gran desafío del 14 de marzo y la Supercopa en juego a disputarse en Mendoza. El "Pity" lo tuvo alejado de la cancha una molestia en el sóleo izquierdo y se perdió varios compromisos entre ellos; Godoy Cruz, Vélez y Flamengo, ya que la herida se produjo en la semana previa al encuentro contra el Tomba.

Por el lado del "Chino" sufrió un daño insólito en la entrada de calor en el cotejo con Huracán y se le detectó un desgarro en el gemelo derecho y se perdió los encuentros con Olimpo, Lanús,Godoy Cruz y Flamengo. Los dos volantes ya están recuperados al igual que Jorge Moreira, el lateral derecho volvió a entrenar normalmente el viernes y los tres buscarán llegar de la mejor forma al superclásico en la Supercopa dentro de nueve días.

Ahora la última palabra la tiene Gallardo y sus ayudantes en darle o no rodaje este fin de semana en Paraná o si apuntan todos los cañones a a llegar a Mendoza.