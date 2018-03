Scocco: "Es importante para mí que me sienta mejor futbolísticamente"

"No estoy al nivel que pretendía. Si bien ante Chacarita me sentí mejor que en otros partidos, soy consciente que tengo que mejorar. Tuve contacto con la pelota, creando situaciones de peligro. Obviamente no fue el mejor partido, pero mejoré y eso para mí es importante", comenzó reconociendo Ignacio Scocco en la rueda de prensa que dio en el River Camp tras el entrenamiento matutino.

"No me sorprendió que Gallardo me haya sacado, porque hay una muy buena competencia. Si uno juega mal hay otro que espera su chance y está mejor. Eso está claro y eso te genera River hoy en día: nunca bajar los brazos y te exige partido tras partido. El entrenador me vio cansado. No estábamos en un buen momento del partido, necesitábamos piernas frescas. Aclaro que yo me sentía bien, pero respeto la decisión del entrenador. No pregunto por que salgo ni tampoco por que juego", aseguró.

En cuanto a lo que le faltó al Millonario para ganar ante Chacarita, Scocco opinó: "Nos faltó más tenencia. En el primer tiempo marcamos la diferencia a los 40, después de hacer situaciones. Después nos empataron rápido. En el segundo tiempo nos faltó mas paciencia para buscar el segundo gol".

En referencia a lo que le falta tácticamente, Scocco dijo: "Tengo que tratar de presionar más arriba para que el rival no pueda salir limpio desde el fondo".

Por otra parte contó cómo se siente haciendo dupla de ataque con Lucas Pratto: "Con Lucas me siento bien. Obviamente el es distinto a mí, y por eso trato de aprovechar el juego y los espacios que el genera. En lo personal me deja tranquilo saber que estoy mejorando".

Por último reconoció la importancia que el plantel le da al partido del 14 de marzo ante Boca Juniors, por la Supercopa Argentina: "Es difícil pensar en Patronato, con todo el respeto que este equipo se merece. Sentimos que el partido con Boca a corto plazo es muy importante. Es un partido aparte, además de un Superclásico", manifestó.