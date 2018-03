Nacho Fernández: "La posición en la que jugué el domingo me gusta y me hace sentir cómodo"

Google Plus

Luego de lo que fue el entrenamiento matutino de River Plate en Ezeiza, Ignacio Fernández brindó una rueda de prensa en la que dejó en claro cómo se sintió en el partido del último domingo ante Chacarita.

"Uno se queda con el sabor amargo por el resultado, pero lo importante es que volví a jugar y traté de hacerlo en buen nivel. Cuando no juega bien uno pierde la confianza, eso tenía que recuperar", aseguró.

Teniendo en cuenta que Nacho Fernández jugó en un aceptable nivel futbolístico ante el Funebrero, respondió sobre la posición de doble cinco en la que jugó en la última fecha: "Mi posición varía un poco y jugué un poco más arriba. Conozco esa posición y me gusta. Aunque también reconozco que salí del equipo porque no rendí de la mejor manera".

En cuanto al choque por la Supercopa Argentina ante Boca Juniors, opinó: "Si ganamos nos vamos a empezar a soltar. Ganarle a Boca puede ser un envión anímico muy importante, especialmente porque es un Superclásico. Esta clase de partidos son distintos y no tiene que ver cómo llega cada uno".

Por otra parte confesó que no volvió a hablar con Jorge Sampaoli (entrenador de la Selección Argentina), y que ve muy lejana la chance de ir al Mundial, especialmente por el buen nivel que muestran los jugadores del seleccionado, en sus respectivos equipos.

Por último se refirió a la floja actualidad del Millonario: "No podemos encontrar los espacios en la partidos, no estamos finos a la hora de tener la pelota y de defender. Debemos trabajar en la semana para mejorar eso. En los últimos partidos se vio un equipo más intenso y aguerrido. Si no se puede ganar jugando, hay que ser aguerrido", cerró.