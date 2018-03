El Rey de fiesta

Google Plus

Un día como hoy pero en 1991 en Las Parejas, provincia de Santa Fé nacía un tal Rodrigo Rey y su sueño de chico era ser futbolista profesional no solo lo consiguió sino se consolidó en primera división. Realizó inferiores en River y Newells Old Boys pero nunca llegó a despegar ni a debutar en la máxima categoría, en "La Lepra" rosarina fue suplente nada menos de Nahuel Guzmán hoy en la Selección Argentina y corría detrás de Sebastián Peratta; quienes eran los dueños del arco Rojinegro y no tuvo minutos oficiales.

Rey en Newells consiguió el Torneo Final 2013 de la mano de Gerardo Martino.

Rey estuvo en las selecciones juveniles y disputó el mundial de la categoría siendo suplente de Esteban Andrada en aquella ocasión se llevó acabó en Colombia. En aquella cita mundialista no disputó ningún partido oficial, debido a que Andrada era el titular y corría detrás del hombre de Lanús.

Rey en un entrenamiento con la Selección Juvenil

Desde 2014 su vida cambió por completa y fue donde apareció Godoy Cruz para hacerse cargo de sus servicios, para reemplazar a Jorge Carranza luego de la salvación de ese año. No encontraba continuidad y los flojos rendimientos de Sebastián Moyano, de la mano de Daniel Oldrá su portero indiscutido, logró ganarse un lugar en el once en el partido con Vélez en el empate 2 a 2.

Rey bajo la lluvia en el último partido con la camiseta del Tomba

Y desde allí no salió más y en el 2016 con la salida de Fernando Zuqui a Boca, en aquel momento Sebastián Méndez lo nombró capitán del equipo y sus buenas actuaciones parecía estar en el radar de los técnicos de la Selección. El simpatizante bodeguero siempre lo ovacionó y lo recuerda por su buena intervención en el último minuto con Libertad por la Copa Libertadores para sellar el pase a octavos de final del certamen.

El último compromiso con el Tomba fue en la ida contra Gremio el 4 de julio de 2017 y todavía no se sabía el destino final del golero. Hasta llegó un club de Grecia interesado en contratarlo y el Paok Salónica pagó por su ficha dos millones de dólares por el 80% de su pase.

El Santafesino se afianzó en el arco de Paok

En su presentación en el elenco "griego" le contuvo nada menos un penal al experimentado delantero Klaas-Jan Huntelaar. Hoy vive un gran momento y está en levantada en sus primeras armas en el fútbol del viejo continente.

En fín, el Rey está de fiesta y ¡Salud! por mucho más, en Godoy Cruz esperan su retorno dentro de poco o mucho, porque dejo una huella importante en el club.

Rey junto a su señora Laura Caceres, quien lo sigue a donde vaya el arquero

Ante la falta de continuidad de Sergio Romero, la gran pregunta sería: ¿se anima a soñar con viajar a Rusia? Hoy por hoy parece un sueño lejano.