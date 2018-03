El envalentonado Matador va por el batacazo

Google Plus

Este sábado, en La Bombonera, se enfrentarán Boca, el cómodo puntero de la Superliga y que se encamina al bicampeonato casi sin oposición, ante Tigre, que desde la llegada de Cristian Ledesma, recuperó la confianza y cada fecha suma puntos. El partido tendrá lugar este sábado desde las 19.15, en el estadio Alberto J. Armando, con arbitraje de Germán Delfino y con televisación de TNT Sports.

El Xeneize lidera la tabla con 43 puntos, cinco más que su escolta, Talleres, que ya jugó en esta fecha. Aunque sufrió un cachetazo en la fecha anterior, al perder por 2-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal. Boca tiene en el horizonte nada menos que la Supercopa Argentina contra River, en Mendoza, con un título en juego. Sin embargo, el Mellizo no quiere más reveses en la Superliga y alineará con lo mejor que tiene a mano, con la inclusión de Carlos Tevez desde el arranque.

Del lado de la visita, en la jornada anterior, empató en el José Dellagiovanna por 0-0 ante el segundo Talleres de Córdoba. Con esa igualdad, el Matador llegó a cinco encuentros sin derrotas y en ese lapso sumó 7 puntos de 15 y recibió sólo un gol en su valla , para llegar a 14 unidades en la Superliga. No obstante, de visitante, Tigre todavía no sumó de a tres (no lo hace desde el Torneo pasado, ante Patronato, cuando dirigía Caruso Lombardi).

Para visitar La Boca, el Lobo no dispondrá de Sebastián Prediger, suspendido por expulsión contra la T, ni con el lateral Diego Sosa, lesionado. Es por ello que ingresarán Agustín Cardozo y Ezequiel Garré, respectivamente. En el caso de Garré, tendrá su debut oficial con la camiseta de Tigre.

Formación matadora

Julio Chiarini; Matías Pérez Acuña, Alexis Niz, Ignacio Canuto, Garré; Cardozo, Lucas Menossi; Diego Morales, Matías Pérez García (C), Lucas Janson; Denis Stracqualursi.

En los relevos, aguardarán Marco Wolff, Juan Carlos Blengio, Maximiliano Caire, Daniel Imperiale, Iván Bolaño, Javier Iritier, Carlos Luna y Federico González. Uno quedará afuera del banco de suplentes.

Último enfrentamiento

Ambos elencos se cruzaron por última vez en el Coliseo de Victoria, por la fecha 5 del Torneo de la Independencia 2016/17. Empataron 1-1: Diego Morales para Tigre, igualaba Juan Insaurralde para la visita.

Última alegría

En el Torneo Transición 2016, en la Zona 2, se enfrentaron por la fecha 10 en el Coliseo y el equipo de Pedro Troglio fue muy superior y derrotó por 2-0 al cuadro de Guillermo Barros Schellotto, con sellos de Lucas Janson y Silva en contra. Esa noche, Tigre cortaba una racha de cuatro años sin triunfos contra Boca.

Por el doblete en La Boca

El Matador sólo ganó una vez en La Bombonera: fue en el Apertura 2008, con un triunfazo por 3-2, con goles de Carlos Luna y doblete de Martín Morel. Sebastián Battaglia y Jesús Dátolo anotaron para el local.