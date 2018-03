Heinze: "Lo más importante para mí es Vélez"

Vélez Sarsfield quiere volver a la victoria y este domingo por la tarde enfrentará a Rosario Central en Liniers. El Fortín se entrenó esta mañana en la Villa Olímpica y una vez finalizada la práctica, Gabriel Heinze habló en conferencia de prensa.

"Venimos de vivir una semana correcta, trabajamos y lo seguimos haciendo para preparar el partido del domingo. Todos los jugadores están casi al 100 % y están muy bien, estamos en camino", manifestó en principio el entrenador de Vélez.

"Hay un periodismo mentiroso y falso y está bueno que la gente se dé cuenta. Lo que han dicho es mentira. Me habré equivocado pero no hubo absolutamente nada después", dijo Heinze sobre el supuesto diálogo entre él y Zárate luego de la derrota en Avellaneda.

Una de las preguntas que surgió fue sobre la polémica salida de Mauro Zárate en el último partido ante Racing, sobre ello exclamó: "Soy entrenador y hago mi trabajo, reafirmé muchas cosas de lo que he hecho. La diferencia radica en los opinólogos y las cosas están claras. Si empezamos a buscar beneficios propios o de los demás, no me gusta entrar, acepto que uno se haya equivocado en un análisis, pero si el resultado era positivo no hubiera pasado nada. Lo más importante para mi es Vélez y toda decisión que tomo es pensando en Vélez".

Otro de los temas que envolvió al club durante la semana fue el pasacalles que fue colgado en la entrada de la Villa Olímpica. "Estuvo muy bien el que los hizo. En el pasacalles no hubo ninguna falta de respeto ni mala palabra. Es lindo que quieran al ídolo de su club, ¿cómo no lo van a defender?. En lo personal, no me modifica en nada, porque siento que es una persona que quiere mucho a su jugadores, eso es folklore", comentó Heinze.

Regresando a lo que dejó la derrota ante la Academia, el Gringo analizó: "Hablé de la valentía que tuvieron estos chicos, si siguen mostrando eso, iremos bien. Están encarando muy bien los partidos y uno es optimista. Tengo fe que esto se vuelva a repetir aunque sé que es difícil, pero si lo hicieron una vez, lo pueden volver a hacer".

Por último, el dt dio su opinó sobre el rival a enfrentar: "Precauciones tendremos en todo. Central no tiene solo individualidades, es un equipo formado, hay que darles la mayor cantidad de herramientas a mis jugadores para que evaluen cada aspecto del rival".