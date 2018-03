Barros Schelotto: "Fue muy emotivo"

Boca sufrió más de la cuenta para lograr el triunfo ante Tigre en La Bombonera. Leonardo Jara marcó el 2-1 a los 95 minutos y le dio los tres puntos al Xeneize para mantener la preeminencia sobres sus seguidores y estar cada vez más cerca de una nueva consagración de campeonato. Luego del partido, el entrenador Guillermo Barros Schelotto expresó su satisfacción: "Necesitábamos ganar para tener un envión de cara al clásico y despedirnos bien de la gente", declaró en conferencia.

Además, mencionó la importancia de este triunfo de cara a la Supercopa, el Mellizo indicó: "Obviamente que era importante ganar para llegar bien al miércoles en lo anímico. Fue muy emotivo, pero creo que el equipo llega bien, estamos preparados para la final. Creímos que lo mejor era despedirnos de este partido saludando a la gente, nos empataron, la gente siguió alentando para que Boca ganara, y ganamos, vamos a dejar todo para que Boca gane el miércoles".

Siguiendo la línea de lo que se viene para el azul y oro en cuanto a la Supercopa Argentina ante River, Schelotto también atestiguó:

"La historia de Boca es matar o morir."

"Vamos a ir a dar el corazón para ganar". agregó: "Hay mucho por demostrar y por hacer. Queremos ganarlo y es para lo que trabajamos”.

Luego, Barros Schelotto habló de los motivos por los que eligió jugar con estos once titulares: "Hablé con el médico y el preparador físico sobre los tiempos entre este partido y el del miércoles. Me dijeron que los que estaban a disposición iban a estar a disposición el miércoles. La gente viene a ver el mejor equipo de Boca y a ver ganar a Boca, el partido era importante, por eso jugó este equipo".

Por otra parte, sobre la lesión de Fernando Gago, detalló: "Lamento lo que le ocurrió. No me sorprende porque estas cosas pasan en este tipo de lesiones, pero espero que dentro de 15 o 20 días se empiece a recuperar. Cuando baje la inflamación le harán nuevamente estudios".

El tris picaresco de la rueda de conferencia

Guillermo Barros Schelotto perdió la paciencia con un periodista que le preguntó si acaso no era positivo mantener a Wanchope Ábila como 9 para ganar en las dos áreas. "Vamos primeros hace un año y cinco meses y vos me decís que estamos perdiendo en las dos áreas. O preguntan bien o me voy", le respondió el entrenador Xeneize. Y después recalcó: "Es que no estamos perdiendo en las dos áreas. Si ganamos hace 15 meses, no perdemos en las dos áreas. La diferencia es para nosotros, no para los rivales. Si no, no estaríamos hace 15 meses punteros. Listo, se terminó".

Para finiquitar las declaraciones ante los medios aclaró: “Yo no me enojé con el colega de Mar de Plata, sino que siempre me pregunta así (respondía entre risas) y le contesto así. Si otro me hubiera preguntado otro, le contestaba diferente. Él quiere que jueguen los futbolistas que él quiere. Él me dice a quién tengo que poner”, agregó despidiéndose entre risas.