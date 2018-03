Gallardo: ''El miércoles va a ser otra cosa''

Google Plus

A pesar de seguir mostrando un nivel de juego flojo, River se trajó un valioso triunfo de Paraná tras vencer por 1-0 sobre la hora a Patronato, en un encuentro correspondiente a la jornada 19 de la Superliga Argentina 2017/18. El gol de la victoria fue anotado por Adrián Balboa en contra.

El técnico Marcelo Gallardo dialogó con los medios y fue autocrítico con el rendimiento de sus dirigidos: "No tuvimos juego y nos encontramos con una victoria de casualidad. Animicamente nos viene bien para jugar el miércoles mostrando otra cosa. Fue una victoria anímica, el juego del equipo no fue bueno esta noche y eso no es lo que uno desea".

Más alla del juego, Gallardo valoró el resultado de cara a lo que será el duelo del próximo miércoles, donde enfrentará a Boca en el marco de la Supercopa Argentina: ''Para la confianza de los jugadores haber conseguido un resultado positivo después de varios partidos nos viene bien. Está bien que ellos puedan soltarse con esta victoria. El miércoles va a ser otra cosa".

"Sería mentir si nos preparamos para un sólo partido más allá de la importancia que tiene. El rendimiento del equipo no ha sido bueno hasta ahora y nos tenemos que basar en la importancia de este partido para ver si de una vez por todas nos soltamos y empezamos a mostrar las cualidades que creo yo que tiene este equipo", explicó el Muñeco.

Para cerrar, anticipó con tratarán de encarar el cotejo frente al Xeneize: ''Se juega con cabeza, con personalidad, con determinación y los futbolistas tienen que demostrar las cualidades que se necesitan para jugar este partido. Es algo muy viejo, pero es una realidad: no va a pesar el momento en el cual llega cada uno. Si tendría que haber un favorito, por lo que viene haciendo Boca desde hace mucho tiempo siendo el puntero del campeonato podrían ser ellos para todos. Pero saben que no va a ser así. Nosotros también tenemos una idea muy clara de cómo encararlo y necesitamos de las cualidades de los futbolistas. Son ellos los que resuelven para hacer las diferencias".