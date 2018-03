Declaraciones tras el empate en el Clásico Huracán - San Lorenzo

Google Plus

Empate agónico del “ciclón” que con un gol de Nicolás Reniero fue capaz de rescatar un punto en su visita a Parque Patricios jugando sus últimos minutos con 10 jugadores tras la expulsión de Piris da Motta.

El director técnico Claudio Biaggio enfatizó que fue encuentro muy disputado: “Fuimos superiores en algunos momentos, el primer tiempo fue parejo, ellos encontraron el gol aunque en el segundo tiempo San Lorenzo buscó el empate y encontramos el gol, el mérito es de los jugadores al jugar de esta manera el clásico”.

Sobre el segundo tiempo definió: “Dominamos el balón en el segundo tiempo, hicimos las modificaciones necesarias para buscar el partido, encontramos un empate que es positivo pero pudimos dar algo más; en estadísticas me parece que fuimos superiores, la intención de nosotros era de buscar el partido conseguir un gol, ellos nos marcaron primero. En el entretiempo lo conversamos, nuestros jugadores tienen jerarquía y lo sacaron adelante”.

Analizando el partido explicó: “Me gusto la actitud de los jugadores aunque no rescato que nos hagan un gol de esa manera… me parece que fue penal la jugada del primer tiempo aunque eso es trabajo de los árbitros y hay que respetarlo sin embargo estábamos convencidos que íbamos a revertir el resultado, tanto que la jugada del gol es una de las trabajadas en la semana”.

Agregó al comentario: “Queríamos ganar el partido pero el empate es positivo por como se da y espero que este sea el comienzo de una racha positiva en la cual ya hay que pensar en el siguiente compromiso”.

Ante la salida de Valentín Viola antes de arrancar el partido, indicó que en la entrada en calor se resintió y prefirió dejarlo fuera del encuentro. “El Pampa” entre risas se refirió a Pipi Romagnoli y sus minutos en el partido: “Él manifestó que era su ultimo clásico así que decidí darle minutos y me cumplió, se merece este resultado”.

El goleador del encuentro para el Ciclón, Nicolás Reneiro opinó sobre la jugada del gol en la zona mixta: “Siempre practicamos esa jugada en los entrenamientos, en esta ocasión me toco ser el rematador y salió”.

El joven delantero expresó su felicidad por disputar este encuentro: “Contento de empatar aunque pudimos haber ganado pero el fútbol no es de merecimientos. Me sentí cómodo jugando con Blandi, pudimos colaborar eso me hace feliz ya que uno está a disposición del entrenador y por eso trabajo toda la semana; es muy lindo entrar de titular por primera vez y convertir un gol”.

“Me hubiese gustado llevarnos los 3 puntos a casa pero lo importante es que no se perdió” concluyó el delantero.

Nicolás Navarro declaró que son conscientes del momento futbolístico del club: “Somos conscientes de que nos está costando jugar bien, pero por como se dio el partido y el resultado, confiamos en que esto nos ayude a despegar. En ese contexto, el punto sirve, pero no lo festejamos”.

El siguiente encuentro de San Lorenzo será ante Olimpo en condición de local el próximo sábado a las 17:45 horas.