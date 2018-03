Independiente ganó con efectividad, seguridad y confianza

Google Plus

El equipo de Holan fue efectivo y supo bajarle la intensidad al rival, no siendo tan frontal como en otros partidos, sino controlando el mediocampo y saliendo disparado por las puntas. La clave del partido estuvo por el lado izquierdo de la defensa, donde Sánchez Miño en cada excursión que realizó hacia el campo rival hizo daño. Por el lado de Argentinos, tuvieron sus mediocampistas una buena movilidad y por momentos hicieron que se luzca Campaña, quien fue con Gigliotti la figura del Rojo.

El comienzo del partido fue muy parejo, la pelota no circulaba con velocidad en la mitad de la cancha, no había triangulaciones para sacarse de encima la marca, muy luchado en el medio. Los dos equipos se repartían la pelota, ninguno de los dos sorprendían por las bandas y eso favorecía especialmente a Argentinos, quien no quería tomar el control del partido.

Pero recién a los 17 minutos de juego, Alexis Mac Allister fue el primero en disparar al arco, tras una desconcentración en el medio de Independiente que dejó solo al jugador de la Paternal y este disparó llegó sin problemas a campaña.

Pero cuando nadie se lo esperaba, un buen pase de Benítez para Sánchez Miño, este lo vio a Gigliotti de espaldas marcado por un solo defensor que le dejó recibir al goleador del Rojo y este con una media vuelta impresionante la clavó a la izquierda del arquero. Muy importante para sacarse la presión y desarmar el partido, ya que generalmente al Rojo se le complica cuando pasan los minutos y no convierte.

Tras el gol, Argentinos intentó llegar al empate, donde Alexis Mac Allister intentaba en el medio mover los hilos del equipo y por momentos complicó la defensa de Independiente.

El negocio de Independiente estaba por las puntas, siempre uno aparecía solo, pero también el hecho de ser tan expeditivos los defensores, dejaba a Batallini y a Cabrera lo posibilidad de combinar con Alexis MacAllister y así habilitar a Gonzalez quien hacia un buen trabajo para el “Bicho” moviéndose por toda la ofensiva de su equipo.

Después de los 35 minutos el partido se hizo de ida y vuelta, donde a los 39 minutos después de un quite de Machin en la mitad de la cancha, viajó solo hasta el área y luego de sortear a Franco, tomo la mala decisión de disparar incómodo. Pero la idea de salir jugando con la pelota hacia atrás de Argentinos dejaron muy solo al arquero Chaves, quien en vez de despejar intentó un pase a Sandoval y el mismo fue interceptado por Fernández, quien solo frente al arquero le cedió la pelota a Mesa que ingresaba por el medio y este conquistó el segundo gol del Rojo.

Argentinos se fue a intentar descontar antes de que termine el primer tiempo y gracias a otro disparo de Alexis MacAlister esta vez con más dirección hizo lucir al uruguayo Campaña quien sacó la pelota al córner.

Este fue lo último que pasó en el primer tiempo, Independiente que no fue muy superior a Argentinos, supo a diferencia que en otros partidos que jugó de local acertar casi todas las oportunidades que tuvo frente al arco de su rival. Además un buen trabajo en el medio de Domingo y Rodríguez quienes cortaban y salían rápidos hacia las puntas lugar donde el Rojo lastimó casi siempre. Argentinos, mostró una buena distribución de pelota en el medio, Batallini y Alexis Mac Allister fueron claves en la distribución del equipo basados en las apariciones cabera por la derecha, Machin por el medio y la movilidad de Gonzalez, complicaron por momento a la defensa del Rojo.

En el segundo Independiente durmió el partido

En el segundo tiempo Berti realizó un cambio en el entretiempo, cambió fichas, salió Gonzalez e ingresó Lucas Barrios. A los 2 minutos de la segunda mitad una gran excursión de Figal por el lateral provocó un tiro libre desde la derecha, eso hizo que Argentinos no pudiera tener el control del juego en el inicio del segundo tiempo. Pero un nuevo descuido por la derecha del ataque del rojo permitió que Battallini llegase solo al arco, quien nuevamente no tomó una buena decisión.

El árbitro después de cincuenta minutos de partido, Trucco sacó una amarilla, tras una nueva falta a Meza, fue para el exjugador de Union, Montero quien fue primero y único amonestado del partido.

Argentinos, manejaba la pelota en el medio, pero sus mediocampistas no tomaban buenas decisiones, y eso evitaba que el Rojo no tuviese sobresaltos. Independiente sin tener tanto la pelota estaba en su salsa que era la presión y contra presión. Por ello aunque el Bicho tenía la pelota, el Rojo llegaba con más gente al área y las embestidas de Argentinos no generaban daño.

En la búsqueda de mayor movilidad adelante Berti agotó los cambios a los 16 minutos de la segunda mitad, con el ingreso de Colman por Alexis MacAlister y Francis MacAlister por Machin.

En este momento del partido el Rojo no conseguía la pelota y por ello Holan luego de un centro al área de Independiente y un derechazo tras un mal rebote de Campaña, Ariel realizó la primera modificación a los 19 minutos haciendo ingresar a Gaibor por Benítez.

A los 21 minutos nuevamente Batallini el mejor jugador de Argentinos se metió por la derecha del Rojo y se enfrentó mano a mano con Campaña, tirando otra vez la pelota afuera. Nuevamente se dio cuenta Holan del problema que tenía Independiente sobre la derecha de la defensa y salió Bustos con algunas molestias e ingresó Britez.

Aunque Independiente no jugaba bien, cada replica era medio gol y fue a los 26 minutos que un ingreso con pelota dominada del Puma, termino en los pies de Fernández que definió mal.

De a poco luego de pasado el universo de los veinticinco minutos Argentinos empezó a bajar las defensas, por eso tras dos centros de Gaibor, en una Franco que salvó Chaves y en la otra Figal que no pudo conectar el Rojo en la cual se perdió el tercer gol.

Dos minutos después Sanchez Miño salió despedido desde la mitad de la cancha y nuevamente habilitó por el medio al Puma quien se deshizo de la marca y disparó cerca del parante izquierdo. En la réplica de Argentinos uno de esos errores de Independiente en Defensa, dejaron solo a Colman que definió debajo de Campaña, pero el arquero estaba impresionante.

El partido no tenía respiro y fue Fernández tras una tremenda jugada quien disparó al arco y fue nuevamente Chaves quien la sacó por encima del travesaño. Justo en ese momento Alan Franco le indicó al banco que tenía una molestia y eso generó el ingreso de Gutiérrez por el defensor a los 35 minutos del partido.

Independiente tras el cambio intentó bajar la intensidad y eso provocó que una jugada de Batallini por la derecha, en la que metió un centro a la cabeza de Barrios, quien facturó al lado de Campaña.

El Rojo durmió el partido, Gigliotti tuvo una nueva oportunidad pero no la pudo concretar, y fue así que se terminó el partido. Con el cansancio de tantos partidos, el equipo está respondiendo y gracias a ello el recambio funciona. Hoy no se jugó tan bien, pero con gran efectividad y además se defendió mejor, evitando que Argentinos sea punzante y que no tenga la misma efectividad que tuvo contra el equipo que va puntero.