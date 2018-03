Dos dudas para enfrentar a Boca en Mendoza

En la semana previa al partido del año, River optó por resguardarse: Desde ayer se hospeda en el complejo de Cardales donde prepara el duelo ante Boca en silencio, sin prestar declaraciones y fuera de todo el circo mediático que se vuelca sobre el partido.

De cara a la final, muchos interrogantes se abrieron en cuanto a que si influirían o no las buenas actuaciones de Juan Quintero y Rodrigo Mora en sus últimas presentaciones en el armado del equipo. No hay confirmaciones, pero si probó Marcelo Gallardo con ambos jugadores en el once.

El primer equipo que paró de acuerdo a lo que informan los periodistas en el lugar ven a: Armani; Montiel, Maidana, Martínez Quarta, Saracchi; Ponzio; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Pity Martínez; Mora y Pratto. Pero luego, el DT puso al colombiano en lugar del ex Huracán (quién volvió a tener minutos recién este sábado ante Patronato) y Nacho Scocco en lugar del uruguayo.

Este primer once si parece confirmar que tanto Enzo Pérez como Nacho Fernández jugarán juntos, dejando relegado a Ariel Rojas quién no llega con ritmo futbolístico a pesar de haber recibido el alta médico en estos días.

Dos dudas, en posiciones claves, sobre jugadores importantes. Mañana será el día de la definición.