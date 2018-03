¡Un canalla con todas las letras!

El actor español Enrique Arce, quien interpreta a “Arturito” en “La casa de papel”, es muy futbolero y declarado hincha del Valencia y desde hace muchos años, se siente atraído por Rosario Central.

Con respecto a su simpatía por “el Canalla”, Arce contó: “Simpatizo con Rosario Central desde finales de los años 70, porque era el equipo del cual venía Mario Kempes al Valencia, mi equipo. El “Matador” es el jugador más importante en la historia de nuestro club”.

Pero no solo Kempes une al con el equipo de Rosario: “Además de Mario Alberto Kempes, ha habido otros jugadores que han marcado historia en el Valencia y que también llegaban desde Central. Pizzi que revolucionó en un equipo que se fue haciendo grande, él perteneció a esa década en la que el equipo “Che” comenzó a tener más relevancia en España y Cristian González que es historia viva en el Valencia. El Kily ha ganado dos ligas, jugó 2 finales de Champions, una de ellas infiltrado y con mucho dolor, además a él tuve la posibilidad de verlo jugar en persona porque es de mi generación”.

A la hora de hablar de Central, Arce demuestra que conoce bastante de la historia del club: “Otro jugador que he visto y que me ha gustado mucho es Omar Palma, uno de los ídolos de Central. Me gusta mucho la forma que tiene el hincha de vivir el “derby”, siempre que puedo busco cosas de Central en los periódicos y trato de ver los partidos cuando juega por la liga, a veces se hace difícil, y me gustaría verlo más veces de las que puedo hacerlo”.

Por esas casualidades de la vida, el personaje que Enrique interpreta en la serie es “Arturito”, el director de la Casa de Moneda de Madrid, una persona despreciable y malvada, un verdadero “Canalla”.