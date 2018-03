River Plate vs Boca Juniors en vivo online en la Supercopa Argentina 2018

Google Plus

¡Bienvenidos! ¡Estamos a punto de vivir la segunda final en la historia entre River vs Boca en vivo! El Millonario y el Xeneize jugarán por la Supercopa Argentina, y uno de los dos se sacará la espina y se alzará con este trofeo. ¿Quién lo logrará esta noche en Mendoza?

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Wilmar Barrios, Nahitan Nández, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Edwin Cardona y Carlos Tévez.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; Rodrigo Mora y Lucas Pratto.

Probables formaciones del partido River vs Boca

A comparación del último partido y el que se disputará por la Supercopa, se repiten varios nombres que dijeron presente en esa ocasión. Del lado de River, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Rodrigo Mora y Leonardo Ponzio, mientras que en Boca se encuentran Cristian Pavón, Carlos Tevez y Frank Fabra.

Mientras que la última vez que se enfrentaron estos dos equipos en Mendoza fue hace dos años. El 30 de enero, River Plate fue el vencedor con gol de Rodrigo Mora, quien será titular esta noche en el Malvinas Argentinas.

El penúltimo clásico que se disputó en tierras mendocinas fue en el 2015. Con un River que venía de consagrarse en la Copa Sudamericana, el Xeneize lo goleó por 5-0 con goles de Andrés Chávez, Sebastián Palacios, Rodrigo Bentancur, Franco Cristaldo y Jonathan Calleri.

Esta será la segunda final que tengan a River Plate y Boca Juniors como protagonistas. La primera y única hasta el momento se disputó en el año 1976, precisamente el 22 de diciembre en la cancha de Racing por el Torneo Nacional. A los 27 minutos del segundo tiempo, Rubén el 'Chapa' Suñé aprovechó la distracción de la defensa rival y con un tiro libre al ángulo, le dio el torneo al Xeneize.

Loustau ya tiene experiencia en Superclásicos y estuvo presente en cinco oportunidades, donde solamente en uno de ellos finalizó en empate. El primero fue el 15 de mayo de 2011 con victoria del Xeneize por 2-0 mientras que el último fue el 14 de mayo de 2017 con triunfo Millonario por 3-1.

La persona que va a estar impartiendo justicia en la Supercopa Argentina será Patricio Loustau, quien además estará acompañado por cinco colaboradores. Los jueces de línea serán Yamil Bonfá y Gustavo Rossi, mientas que el cuarto árbitro será Fernando Rapallini. Detrás de las líneas del arco estarán Facundo Tello y Ariel Penel.

En cambio, los hinchas de River empezarán por la General Paz y luego continuarán su recorrido por varias rutas hasta tomar la entrada por la ciudad de San Rafael, al sur de la provincia.

En el caso de la gente de Boca Juniors, el viaje comenzará por la ruta 7 e ingresarán a la provincia de Mendoza por el Arco de Desaguadero.

También se realizó una enorme operación en el control de las rutas por las que viajarán los hinchas de los dos equipos desde Buenos Aires hasta Mendoza.

Con motivo de este partido River Plate vs Boca Juniors en vivo, se llevará a cabo un gran operativo de seguridad que involucrará a 1.500 efectivos de diferentes fuerzas, entre ellos, 1.000 policias mendocinos, 350 guardias de seguridad privada, 100 gendarmes y 80 agentes de la Policía Federal.

Uno de los datos particulares es que solamente un partido finalizó sin goles y sucedió hace muy poco. El 29 de enero de 2013 igualaron 0-0 y se definió por penales, donde allí Boca fue el vencedor por 5-4.

River y Boca se han enfrentado en más de una oportunidad en Mendoza. El historial arroja un total de 26 encuentros pero este partido será el primero de manera oficial. La ventaja la lleva el Xeneize con 12 victorias, mientras que el Millonario triunfó en 6 y los 8 restantes culminaron en igualdad.

River Plate vs Boca Juniors en vivo

Previo a la superfinal, River Plate y Boca Juniors fueron protagonistas en la noche de ayer ya que se disputó un partido de fútbol senior en el estadio de futsal Vicente Polimeni donde igualaron 3-3. Ambos equipos contaron con grandes figuras como 'El Mono' Navarro Montoya, Marcelo Delgado, Leonardo Astrada, Juan José Borrelli, entre otros.

River campeón 2017: el Millonario logró la Copa Argentina, por segundo año consecutivo, ganando todos los partidos sin recurrir a los penales. En la final, superó 2-1 a Atlético Tucumán (en Mendoza) y terminó el año pasado con una estrella más, su título 60 en el Profesionalismo.

Boca campeón 2017: el Xeneize obtuvo su 66º estrella en el Torneo de la Independencia 2016/17, del cual se impuso con 63 puntos, 7 más que River (subcampeón), consagrándose dos fechas antes.

Superalegrías: River, de la mano del Muñeco, supo eliminar las dos veces que se enfrentó a Boca en los mano a mano, en la Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015. Buenos antecedentes en la puerta de una nueva final.

La undécima final: de 2014 a la fecha, River jugará su 11º definición por una estrella con Marcelo Gallardo al mando. ¿Podrá lograr su octavo título?

Cara a Cara IV: los goleadores, Carlos Tevez vs Rodrigo Mora. El Apache regresó de China, dispuesto a seguir sumando títulos en el club de sus amores, ante La Pulga, que se recuperó de una dura lesión y volvió con todo.

Cara a Cara III: duelo de los 5, Wilmar Barrios vs Leonardo Ponzio. El colombiano es el eje del medio y recuperación para el Xeneize, mientras que Leo es capitán y símbolo del Millonario.

Cara a Cara River Plate vs Boca Juniors II: Jonatan Maidana vs Lisandro Magallán. Experiencia vs juventud, pero ambos serán los encargados de comandar a la línea de fondo, y los dos saben lo que es gritar un gol en un Superclásico.

Cara a Cara River Plate vs Boca Juniors I: Franco Armani vs Agustín Rossi. Los arqueros andan en un muy buen nivel y tendrán la responsabilidad de proteger su valla en una final a todo o nada.

Saben lo que es marcarle a River: Magallán, Pérez, Nández, Cardona, Pavón y Tevez, titulares en la gran final, ya se dieron el gusto de facturar en un superclásico.

Mendoza le sienta bien: el River de Gallardo tiene grandes recuerdos jugando en el Malvinas Argentinas, ya que ahí le ganó a Godoy Cruz en tres ocasiones, se impuso en un superclásico amistoso y obtuvo la Copa Argentina 2017.

El discípulo superará al maestro: el Boca de Guillermo Barros Schelotto superará las 40 fechas consecutivas como puntero de la Primera División del fútbol argentino, superando la marca del Boca de Carlos Bianchi de 1999.

River Plate también llega con una sonrisa y puso fin a su mala racha de visitante en la Superliga: viene de ganarle por 1-0 a Patronato, en Paraná, con un gol en contra de Balboa. El Millonario acumula tan solo 23 puntos en el torneo, la mitad que Boca, y está a ocho puntos de zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2019.

Boca Juniors es el cómodo puntero de la Superliga: tiene 46 puntos, le lleva ocho unidades al escolta (Talleres, con quien debe jugar aún) y quedan sólo ocho fechas por disputar. En la fecha pasada, logró un agónico triunfo ante Tigre, en La Bombonera, por 2-1: firmas de Edwin Cardona, de penal, y de Leonardo Jara en el último minuto; Pérez Acuña empataba parcialmente para el Matador.

Esta noche, habrá un nuevo campeón de la Supercopa Argentina, el trofeo que la AFA oficializó en 2012 y que enfrenta en una final única y en sede neutral al campeón de la Primera División y el vencedor de la Copa Argentina en el mismo año. Este año, el estadio Malvinas Argentinas será el escenario del Superclásico.