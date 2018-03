Habló el goleador canalla del 2018

Google Plus

Germán Herrera ya hizo cuatro goles en esta Superliga y se acercó a dos del goleador del equipo, Fernando Zampedri. Este viernes ambos conformarán la dupla ofensiva titular y el Chaco, que viene de ser suplente ante Vélez estará ante el Funebrero.

"Estoy contento porque me tocó estar en el once inicial en el entrenamiento. Sigo esperando la oportunidad de volver a jugar, de servirle al equipo y serle útil", dijo el atacante en conferencia de prensa.

El ex San Lorenzo y Gremio, que marcó en los dos últimos juegos e hizo sus cuatro tantos en 2018, relativizó su efectividad: "No sé si es mi momento más efectivo. Por suerte se me ha dado la posibilidad de convertir. Yo lo tomo con tranquilidad".

"No es que esto me genere ansiedad. Lógicamente quiero jugar porque uno trabaja para eso. Me tocó hacerlo poco con Vélez, pero esa fue la decisión del técnico por la circunstancia del partido. Ahora, con ganas de ser útil de nuevo", dijo el delantero canalla.

Finalmente, opinó sobre Chacarita: "Es un equipo que viene complicado con el promedio, se juega muchas cosas y no va a regalar nada".

"Creo que será un partido cerrado porque van a tomar muchos recaudos. Tenderemos que ser pacientes e inteligentes para abrirlo", acerca sobre el partido de mañana en el Gigante.

El equipo

Leo Fernández el pasado miércoles confirmó el equipo titular para recibir a Chacarita, los once elegidos son: Jeremías Ledesma; Paulo Ferrari, Fernando Tobio, Óscar Cabezas, Alfonso Parot; Andrés Lioi, Leonardo Gil, José Luis Fernández; Joel López Pissano; Germán Herrera y Fernando Zampedri.