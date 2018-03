Otra definición agónica

En el Estadio Monumental José Fierro, Boca Juniors igualó 1-1 ante Atlético Tucumán y se llevó un punto en otra agónica definición. Javier Toledo fue el encargado de abrir el marcador mientras que Walter Bou en los últimos minutos de juego marcó la paridad en el norte argentino.

Tras la caída en Mendoza por la Supercopa Argentina, este partido era un examen de suma importancia para Guillermo Barros Schelotto y sus dirigidos. No solamente tomaba relevancia por la necesidad de ganar y continuar con la diferencia de ocho puntos con sus perseguidores, sino que también se iba a evaluar un nuevo sistema táctico. En esta ocasión, el Mellizo modificaba el 4-3-3 y lo convertía en un 4-3-1-2 con Carlos Tevez cumpliendo la función de enlace y Ramón Ábila como el referente de área.

Del otro lado se encontraba Atlético Tucumán​, quien venía de caer en el debut de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay. Además, en el banco de suplentes estaba Luis Rodríguez quien retornaría a las canchas envuelto en una ovación y cánticos hacia el Pulga. Al igual que el Xeneize, el Decano se jugaba una prueba de fuego con la intención de ubicarse a la zona de clasificación a las copas internacionales.

Las llegadas se hicieron presentes desde el comienzo del partido. Lisandro Magallán tuvo una ocasión en los primeros minutos que no pudo aprovechar, luego Wanchope tuvo otra chance y Boca era mejor en el principio. Sin embargo, todo comenzó a ser desprolijo y sin un claro dominante en el José Fierro. Fricción, tarjetas amarillas y las fallas en el juego xeneize principalmente.

Para colmo, al minuto 32 llegó el primer gol del partido y la balanza se inclinó para el lado del equipo tucumano. Tiro libre ejecutado por Acosta y Toledo con un cabezazo en el área desnudó las falencias del rival. Un nuevo descuido en la pelota parada y las marcas del conjunto azul y oro. Luego, en lo que restó del primer tiempo, los dirigidos por el Mellizo tuvieron varias ocasiones muy claras para igualar el partido aunque no pudieron concretarlas por algunas malas decisiones en los últimos metros.

La segunda parte comenzó con la idea de buscar el empate para la visita. Las ocasiones seguían apareciendo nuevamente desde el principio, esta vez con un tiro libre de Cristian Pavón que pasó muy cerca del arco defendido por Augusto Batalla. Todo lo contrario para el Decano que si bien tuvo sus chances de aumentar la ventaja no fueron numerosos los acercamientos del local.

Con el marcador a favor de Atlético, Guillermo Barros Schelotto mandó a la cancha a Emanuel Reynoso y fue uno de los artífices del empate. ‘Bebelo’ le dio más dinámica y más juego al equipo, una modificación exitosa del Mellizo. Boca siguió acercándose al arco rival pero la figura de Batalla se agrandaba cada vez más, con enormes atajadas y manteniendo el arco en cero.

Ante la desesperación de empatarlo y las llegadas del Xeneize que iban siendo continuas, Guillermo apostó todas sus fichas con el ingreso de Walter Bou por Emmanuel Mas. De esta manera, el club de la ribera defendía con dos jugadores y Wilmar Barrios con la colaboración a la dupla central.

El Decano se retrasó, y estuvo a la espera del contragolpe. Boca no bajó los brazos y en el primer minuto de descuento, Bou decretó el empate. Centro de Pavón, cabezazo de Nández y la defensa local no pudo rechazar la pelota. La pelota quedó en el área y el ex Gimnasia, ubicado a metros del arco, no perdonó y le dio el empate al Xeneize que se llevó un punto de Tucumán. Con esta igualdad, se acortó la diferencia a seis puntos con Talleres, único escolta y próximo rival a enfrentar.