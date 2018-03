Para seguir sumando ante el Tomba

Este domingo desde las 15:30 horas Estudiantes recibirá a su par Godoy Cruz de Mendoza en el Estadio Ciudad de La Plata por la fecha número 20 de la Superliga. Tras la victoria del miércoles por Copa Libertadores, el equipo de Lucas Bernardi vuelve a salir al campo de juego.

Con los tres puntos del miércoles en el bolsillo, el Pincha quiere seguir con la racha ganadora. Con algunas ausencias debido al desgaste, ante el conjunto mendocino Estudiantes pondrá lo mejor que tiene. La mayor ausencia será la de Rodrigo Braña descansará con seguridad y será reemplazado por Iván Gómez. El Chapu padece una molestia y no será arriesgado. Por otro lado, el DT aún no decidió si el colombiano Otero será de la partida, ya que se presentó la intención de que descanse esta fecha, pero fue citado para concentrar.

Sin confirmación oficial, Estudiantes formaría con: Andújar; Sánchez, Schunke, Desabato, Diarte; Gomez, Gimenez, Rodriguez, Zuqui, Melano y Otero/Lattanzio.

Desde la mirada del técnico Bernardi, no será un partido más, debido a que su paso como DT de Godoy Cruz no fue el mejor y hasta acabó con algunas diferencias con algunos integrantes del plantel. Uno de ellos era el Morro García, quien en aquella época ni siquiera sumaba minutos con Bernardi en el banco de suplentes, por no ser de su agrado futbolístico. A propósito de esto, la fecha pasada García no jugó porque debía cumplir una fecha de suspensión por haber llegado a la quinta amarilla. ¿Cómo consiguió la quinta amarilla? haciéndose amonestar a propósito, para 'limpiarse' y llegar con seguridad al encuentro contra su ex DT. La relación no es la mejor, y el uruguayo quiere que el entrenador lo vea en acción.

El encuentro será dirigido por el juez Hector Paletta, quien estará acompañado por los asistentes Marcelo Aumente y Gerardo Carretero. El Tomba siempre fue un duro rival para el conjunto pincharrata, y este encuentro no será la excepción.