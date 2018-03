Daniel Angelici toma la palabra

Dos días luego de perder la final de la Supercopa, el “pope” de Boca fue a ver el entrenamiento del equipo y a hablar con el cuerpo técnico y el plantel. A partir de esto surgió que el “Tano” había criticado duramente a sus jugadores al punto de decirles que quedaron en la historia negra del club. Por lo tanto este mediodía el presidente de Boca habló con TyC Sports sobre lo dicho al plantel y dijo: “Me duele y hay mucha bronca por la derrota, pero en el mundo Boca se le pone IVA a todo. Se exageró muchísimo todo lo que yo dije” a su vez también afirmó: "Le pedí a los jugadores que entiendan al hincha. Les hablé como hincha y dirigente. Tienen que darse cuenta en qué club están".

Carlos Alberto Tevez no tuvo un buen rendimiento el miércoles pasado al jugar la final, se esperaba ver un mejor nivel del “Ídolo” de Boca, que desde que llegó de China no pudo mostrar su mejor versión (Hay que entender que Tevez no es nueve natural, sino que se siente mejor atrás del delantero, jugando más retrasado). Angelici no evitó hablar del tema y sentenció: “Cuando llegó tuvo partidos buenos y otros no tan buenos. Me parece que es un gran jugador que en un equipo como Boca, y más en una derrota, queda expuesto cuando juega mal. Ya no alcanza con el nombre".

Por último, Daniel Angelici mostró todo el respaldo sobre el actual técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, al afirmar “Me preguntan si Guillermo está en duda, quiero dejar bien claro que el técnico tiene todo el respaldo del presidente y de los dirigentes del club. No hay ninguna duda sobre su trabajo”. Y aclaró: "Hablé con Guillermo 45 minutos, quise escucharlo. Le dije que tenía que sacar esto adelante. Guillermo tiene mi respaldo".