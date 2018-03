Todavía no aprendió

Google Plus

Alrededor de las 8.10hs, Ricardo Centurión protagonizó nuevamente un suceso negativo en su carrera cuando, en el Municipio de Lanús, se pasó dos semáforos en rojo mientras manejaba su BMW negro y se negó a realizar el control de alcoholemia.

Esto no fue todo lo ocurrido, ya que minutos más tarde que se supo esta noticia, se divulgó un vídeo en el que Centurión intenta coimear al oficial de la policía.

"Mirá que yo tengo para arreglar, esto es una boludez"

En el vídeo se lo ve a Centurión admitiendo que pasó dos semáforos en rojo, uno en una zona escolar, y que se negó a realizar el control. Por último, tras una tensa discusión en la que 'Ricky' se sintió agredido por el oficial e intenta 'arreglar' la situación ofreciéndole dinero para que no le quite el auto, también aclara que el auto no es de él.

Antes de que el vídeo de Centurión salga en las redes, Víctor Blanco, presidente de Racing, intentó minimizar el hecho y poner 'paños fríos' a la situación. Esta fue una de las frases que dijo en Radio La Red: "Todo esto es porque es Centurión. Si esto le pasa a un ciudadano común, no esta en los medios y me parece que tampoco fue tan grave".

"¿Quién puede decir que nunca pasó un semáforo en rojo?"

También aclaró que el club no va a tomar medidas contra el jugador y que tampoco se hará cargo de su defensa. Por último levantó la suposición de que los oficiales sabían que Centurión estaba allí: "Me llama mucho la atención que haya un equipo de alcoholemia a las 8.10 de la mañana de un lunes. Creo que acá también hubo algo y que sabían que estaba Centurión y lo esperaron".