"De a poco me estoy acomodando" cuenta Lucas Pratto en ESPN quien se está acostumbrando a este equipo al que llegó con el difícil peso que lidiar como el del fichaje más caro de la historia de River: "Me estoy adapantado a un equipo, que nos costó arrancar y recién ahora estamos mejorando con 3 victorias al hilo. El partido del domingo fue el mejor del semestre. A partir de ahora vamos a ver a un equipo y un Pratto más suelto. Tenemos el apoyo de la gente que nos apoya y nos da tranquilidad para jugar".

Si bien el hincha le pide goles (hasta ahora solo convirtió uno (en nueve partidos que disputó), el técnico le pide otra cosa y el delantero se muestra conforme con su rol asignado: "No me incomoda ser un jugador de choque, estoy abriendo espacios, haciendo jugar a Mora y Scocco. Estoy muy tranquilo con este trabajo que me toca hacer ya que lo había perdido y lo recuperé en Brasil y ahora en este tiempo en River", aseguró.

El gol de Pratto a Godoy Cruz, el único con el Manto Sagrado:

"Vivo de los goles, quiero hacer goles, pero no me desespera hacer goles. He jugado con goleadores como Chucky Ferreyra o Mauro Zárate, a mí me deja mucho más tranquilo dar una asistencia hacer un buen pase o generar especios. Hoy al tener la jerarquia que tengo al lado se que en este papel igual puedo ayudar a mis compañeros. Así es el fútbol, es importante que sigamos ganando y que de ahí todo sea para mejor"

Sobre sus compañeros, específicamente sobre sus colegas en los últimos tres cuartos de cancha, insitió en la calidad de jugadores del plantel lo cual obliga a cada uno a dar lo mejor de sí mismo para ser titular (caso Scoco que fue suplente por el buen momento de Mora, pero ingresando desde el banco convirtió tres goles en pocos minutos): "Marcelo (Gallardo) está encontrando un equipo y nos da oportunidades a todos. Hemos alternados los cuatro, creo que sabe la jerarquía que tiene en ataque y que los cuatro podemos jugar. Lo importante es tener a los cuatro bien. Todos queremos jugar siempre pero sabes que tenés grandes compañeros y no podemos jugar todos juntos. Cuando no me toca jugar, intento hacer lo mejor posible para cuando me toque, y el DT cuenta con eso".

En su embarco en la institución de Núñez, venía con la carta de ser juagdor de Selección, pero en ciclo Sampaoli no ha sido tenido en cuenta, a pesar de eso no es su principal preocupación afirmó el Oso: "No le presto atención a la Selección. Estoy enfocado en River con ponerme bien físicamente conocer el club. Ojalá sí pueda hacer goles y pueda quedar en el Mundial, pero no estoy tan preocupado por eso ahora sino por River. Hoy en día ya el entrenador tiene su equipo armado y no creo que varíe mucho, ojala que sí pero es difícil y queda poco tiempo", se sinceró.

MÁS DECLARACIONES DE PRATTO EN SPORTSCENTER.

- El gol más deseado: "Me gustaría hacer un gol en la final de la Libertadores, sería lindo. Sea con el rival que sea".

- Sobre los dichos de Chiqui Tapia por los festejos del plantel: "Son cosas del momento, es el folcklores. Si alguien se sintió dolido, pido disculpas"

- ¿Puede ganar Argentina el Mundial?: "La Selección tiene plantel para ser campeón del mundo. Ojalá se nos de. Brasil, España, Francia son candidatas, hay que ver como llegan".