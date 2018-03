Ledesma: "Merecimos haberlo ganado"

Cristian Ledesma, cuando asumió a comienzo de 2018, supo que éste iba a ser un semestre durísimo debido a los promedios, y heredó un equipo que venía de sumar la magra cosecha de ocho puntos en 12 fechas. La realidad es que el Lobo, en a ocho jornadas disputadas este año, también lleva esa misma cantidad de puntos (una victoria, cinco empates, dos derrotas) y Tigre sigue estancado en la tabla.

Anoche, en el José Dellagiovanna, su elenco hizo todo para llevarse el triunfo: generó más ocasiones de gol y dominó ante Independiente, sin embargo, no estuvo fino para definir y fue un punto por lado, que poco le sirve a Tigre en ms situación donde está.

Tras el empate, Ledesma dialogó con la prensa y valoró el esfuerzo de sus dirigidos para neutralizar al Rojo de Ariel Holan: "Hoy no le permitimos a un gran equipo como Independiente que pueda desplegar su juego". Y agregó: "Jugamos ante un gran rival y merecimos haberlo ganado; no estamos logrando concretar las jugadas generadas". No es para menos: Tigre no pudo concretar al menos cuatro ocasiones nítidas para convertir.

"Estoy contento con la gran actuación de Federico González. El hecho de haber convertido un gol es muy importante para su confianza", declaró luego, elogiando al atacante que regresó a Victoria tras su paso en México, y que con él de titular, junto al Chino Luna, generaron mucho más volumen ofensivo.que en fechas anteriores.

Más tarde, el entrenador manifestó que necesitan concretar sí o sí porque solo sirve ganar: "Generamos mucho, tuvimos muchas oportunidades de gol. A partir de ahora me preocupa sumando".

Para finalizar, expresó su disconformidad con la labor de Fernando Rapallini y los jueces de línea, dado que Silvio Romero estaba adelantado en su gol: "Es cansador cuando fecha tras fecha se perjudica el equipo con el arbitraje".

Tigre tendrá dos semanas sin actividad, debido a la fecha FIFA, y su próximo rival será Newell's, en Rosario. El Lobo lleva conseguidos 8 puntos de 24 en juego. En el Coloso Marcelo Bielsa, no queda muchas opciones: Tigre tiene que ganar.