Silvio Romero: “La Copa Libertadores siempre fue nuestro objetivo principal"

Google Plus

En la fecha 20 de la Superliga Argentina de Fútbol, el Rojo empató como visitante en la cancha de Tigre por 1-1. El gol del conjunto de Holan lo marcó Silvio Romero, por el lado del local el autor del gol fue Federico González. Con este empate Independiente quedó con 36 puntos, en la quinta posición de la tabla a 11 puntos de Boca.

Tras el empate ante el Matador de Victoria, el refuerzo del ó para esta temporada Silvio Romero tuvo su debut en la red, además de perderse una chance clara donde quedó solo ante el arquero pero la tiró por arriba del travesaño. El Chino habló ante los medios presentes a la salida del vestuario.

“Si bien me saqué la espina del gol, me hubiese ido más contento si hubiésemos ganado, por más que no fuese con un tanto mío”, dijo Romero mostrando el descontento por el resultado.

“Me sentí bien. Tenía muchas ganas de jugar, pero ponerme a analizar hoy qué partido hice con la bronca del resultado no puedo ser objetivo", dijo el delantero haciendo referencia a su adaptación.

“Llegué a un equipo que generalmente juega muy bien, ataca mucho, eso favorece. El grupo sabe que en esta clase de partidos al que le toque jugar tiene que demostrar y no se tienen que sentir las ausencias”, comento el ex América de México sobre las bajas de Fabricio Bustos, Maximiliano Meza en la Selección Argentina, Martín Campaña y Gastón Silva en la Selección de Uruguay; además de Martin Benítez que se encuentra lesionado.

“Quedamos lejos, por ahí hoy era la posibilidad de descontar un poquito más. Sabiendo que después tenemos que jugar con Talleres, con Boca. Falta todavía, lo más importante es que nosotros tenemos que ganar los partidos que vienen”, declaró Silvio Romero pensando en la tabla de posiciones.

“Un error como lo tiene cualquiera, sentí que se quejaron los jugadores de Tigre. Nosotros pensamos que no nos dio un penal a Nico Domingo, el arbitro tuvo un partido aceptable en líneas generales con errores como los que tenemos nosotros”, recordando las jugadas polémicas del encuentro.

“La Copa Libertadores siempre fue nuestro objetivo principal. También tenemos que estar en el pelotón de arriba para clasificar a la copa del año que viene. Seguimos apuntando a eso y esperando a que el campeonato nos dé chances, pero para eso tenemos que ganar”, remarcando los objetivos que tiene el plantel.